Specialpedagog/speciallärare och kursföreståndare Sundsgårdens folkhögskola

2025-12-09
Sundsgårdens folkhögskola grundades 1938 och ligger naturskönt med utsikt över Öresund. Vi är en av Sveriges större folkhögskolor med över 350 kursdeltagare, varav ett 70-tal bor på skolans internat. Skolan bedriver bl a yrkesutbildningar, teater- och musikutbildningar, allmän kurs motsvarande gymnasiet, profilkurser och kortkurser. Skolan vilar på en kristen och demokratisk värdegrund och vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar framtid - ekonomisk, socialt och miljömässigt.
På Sundsgårdens folkhögskola kan kursdeltagarna växa, utmanas och inspireras, inför vidare studier, arbetsliv, för sin passion och för ett ökat samhällsdeltagande. För oss är det viktigt att våra deltagare får möjlighet att lära känna sig själv och utvecklas i mötet med andra. Vi välkomnar dig som delar våra värderingar och som vill vara med och göra skillnad.
Specialpedagog/speciallärare och kursföreståndare söks till Allmän kurs AST. Det är en utbildning som funnits på Sundsgården i över 20 år och som vänder sig till studerande med autismspektrumdiagnos (AST, ASD). Klassen består av cirka 20 elever som studerar för att uppnå gymnasiebehörighet och för att utveckla självkännedom och kunskap om sin diagnos. Studietiden på linjen är 1-3 år.
Nu söker vi en kursföreståndare och lärare som tillsammans med arbetslaget leder och vidareutvecklar utbildningen.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Som kursföreståndare är du ansvarig för bland annat
Antagning av studerande - de som söker deltar i en prova-på-kurs som du är ansvarig för
Upprättande av individuella studieplaner
Specialpedagogiska anpassningar
Linjens ämnesmässiga profilering
Att leda det socialpedagogiska arbetet på linjen
Att leda arbetslagsmöten
Att samverka med internatets boendestödjare och med skolledningen
Att samverka med myndigheter
Du arbetar på plats på Sundsgården med kursledning och undervisning på Allmän kurs AST ("Asta") och kan också ha övergripande specialpedagogiska uppgifter på skolan. Undervisning kan också ske på andra linjer på skolan.
Vi söker dig som
Är specialpedagog eller speciallärare och har erfarenhet av anpassningar för NPF, särskilt autism
Har djupa kunskaper om autism och NPF-diagnoser
Har kunskap om eller intresse för folkhögskolepedagogik
Har god samarbetsförmåga och förmåga att leda team
Kan arbeta med gruppdynamik utifrån deltagarnas olika förutsättningar
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Omfattning
Tillsvidareanställning 75-100%, beroende på ämneskompetens. Provanställning 6 månader.
Snarast eller enligt överenskommelse
Ansökan
Du är välkommen med din ansökan snarast, dock senast 9 januari 2026.
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan, inklusive ett personligt brev och CV till: jobb@sundsgarden.se
Märk ansökan/skriv i ämnesraden: Kursföreståndare ASTA
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: jobb@sundsgarden.se
http://www.sundsgarden.se
