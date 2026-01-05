Specialpedagog/speciallärare med drivkraft 100% tillsvidare
2026-01-05
Din arbetsplats
Ekdalaskolan är en 7-9 skola med ca 325 elever som ligger centralt i Mölnlycke. Kommunikationerna till vår skola är goda och det tar ca 15 minuter med buss från Korsvägen, Göteborg.
Är du en person som är engagerad och nyfiken? Vi söker dig som tror på kraften i goda relationer och lagarbetets styrka. Vi vill att du uppskattar samarbete och vågar att utmana dig själv. Vår skola vill bygga trygga sammanhang och VI-känsla. Med höga förväntningar på elevers delaktighet vill vi skapa arbetsglädje och engagemang. Genom att vara en samtalande skola bygger vi relationer som grund för lärande. Vi delar och lär av varandra som en lärande organisation. Kollegialt lärande sker varje vecka inom ämneslag och arbetslag.
Vi är en skola med en gemensam ambition att arbeta språkutvecklande och ämnesövergripande. Under läsåret fokuserar vi på undervisningskvalitet under rubriken "Varje lektion räknas". Sedan flera år arbetar skolan med att "Ekdalaskolan vill göra skillnad" bl.a. genom ämnesövergripande projekt i alla årskurser om hållbar utveckling utifrån de globala målen i Agenda 2030.
Ekdalaskolan erbjuder dig arbetsglädje, kloka arbetskamrater och en stabil skolledning. Tillsammans arbetar vi utifrån kommunens pedagogiska helhetsidé "Rötter och Vingar" med syfte att rusta eleverna med mod, självkänsla och framtidstro.
Ditt uppdrag
Vi söker en kunnig och inspirerande specialpedagog eller speciallärare med drivkraft och vilja att vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete. Uppdraget innebär att ha övergripande ansvar för de specialpedagogiska insatserna i nära samarbete med skolans nuvarande specialpedagog och vårt elevhälsoteam, under ledning av rektor. Skolan har en väl fungerande organisation för särskilt stöd inklusive en flexenhet (Eken) och en lokal Särskild undervisningsgrupp. Tjänsten innebär dels specialpedagogiskt ansvar för en årskurs/arbetslag, dels specialpedagogiskt ansvar för vår särskilda undervisningsgrupp. Viss del av tjänsten kommer också att prioriteras till specialläraruppdrag (undervisning) för ökad måluppfyllelse inom svenska (årskurs 7-9).
Tjänsten är tillsvidare, semestertjänst.
Det här krävs för tjänsten
Du ska:
Ha en specialpedagog- och/eller speciallärarutbildning.
Kunna genomföra utredningar av elevers behov av särskilt stöd samt upprätta åtgärdsprogram och genomföra andra pedagogiska kartläggningar samt följa upp åtgärdsprogram i samarbete med lärarna.
Kunna genomföra speciallärarinsatser i svenska.
Ha goda kunskaper och erfarenheter av arbete med elever i olika behov av stöd såsom t.ex. elever med problematisk skolfrånvaro och nyanlända elever.
Kunna analysera samlade stödbehov och vara ett strategiskt stöd för rektor vid planering av skolans stödorganisation.
Kunna handleda och kompetensutveckla lärare och arbetslag i arbetet med elever och elevgrupper.
Kunna möta vårdnadshavare i dialog kring elever i behov av särskilt stöd.
Kunna tillföra elevhälsoteamet kvalificerad specialpedagogisk kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet såsom förhållningssätt och samarbetsförmåga.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
