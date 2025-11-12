Specialpedagog/speciallärare i sv och ma åk F-1 till Vallbyskolan
2025-11-12
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss på Vallbyskolan får du som specialpedagog/speciallärare i svenska och matematik chansen att göra skillnad för våra elever. I en liten, nära skola med stark gemenskap blir du en central del av vårt elevhälsoteam, där samarbete, utveckling och elevens välmående alltid står i fokus. Här får du både bidra med din specialistkompetens och växa i en miljö där din röst och dina idéer påverkar. Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som specialpedagog/speciallärare i svenska och matematik åk F-1 har du en betydelsefull roll i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du representerar elevhälsoteamet och samarbetar med lärarna i att identifiera elevens behov. Du följer upp extra anpassningar, kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram som genomförs i olika klasser tillsammans med lärare och samarbetar med rektor och övriga medarbetare från elevhälsan. Du kommer att ha ett nära samarbete med vårt EHT-team.Du har en god förmåga att lyssna in och inkludera lärarna och övriga kollegor i beslut, vilket skapar goda förutsättningar till samarbeten där vi ser möjligheter i varandras olika roller på skolan. En del av tjänsten innebär att arbeta med att ge stöd till enskilda elever eller elever i grupp, där du anpassar material och upplägg.Vi tror att du som söker den här tjänsten är flexibel och gillar variationen av arbetsuppgifter, där du får en helhetsbild av skolans elever och kan vara med och göra skillnad, varje dag.
Din kompetens
Du är legitimerad grundskollärare med vidareutbildning som speciallärare eller specialpedagog. Har du erfarenhet av arbete i grundskola och anpassad grundskola F-6 är det ett plus. Det är positivt om du har erfarenhet av tidig stödundervisning i matematik och svenska/SVA.Du är en viktig vuxen för våra elever, och en lugn och trygg person med förståelse för att alla elever har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. Du samarbetar gärna med andra och möter människor på ett lyhört och respektfullt sätt. Du skapar engagemang och delaktighet, samtidigt som du inspirerar och ger andra förutsättningar att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder
På Vallbyskolan tar vi gemensamt ansvar för våra elevers välmående och lägger stor vikt vid att bygga goda relationer med varje elev. Som en liten skola arbetar vi nära varandra, vilket ger dig goda möjligheter att påverka och aktivt bidra till skolans utveckling. Här möts du av en trivsam arbetsplats med fantastiska elever och en sammansvetsad elevhälsa som arbetar tätt tillsammans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Michaela Eriksson michaela2.eriksson@vasteras.se 021-39 86 80 Jobbnummer
9600053