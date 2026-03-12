Specialpedagog som kontaktperson för anpassad grundskola
Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2026-03-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Beskrivning & arbetsuppgifter
Denna tjänst som kontaktperson för anpassad grundskola är placerad i utbildningsområde Sydväst (60%) och Centrum (40%).
Du ingår i ett centralt team med elevhälsochef som närmaste chef.
Som kontaktperson i anpassad grundskola arbetar du med att informera och stötta vårdnadshavare till barn som ska utredas inför mottagande i anpassad grundskola. I arbetet ingår att ge en objektiv information om anpassad grundskola som skolform och vilka alternativ som finns för elever i denna målgrupp. Arbetet innebär att ha kontakt och samverka med olika aktörer inom och utanför förvaltningen. Arbetet innebär även att du ansvarar för ett antal ärenden där det ska samlas in en mängd dokumentation som ska handläggas efter våra framtagna rutiner. Du har ett nära samarbete med rektorer, specialpedagoger och övrig personal inom elevhälsan och barnhälsan. Du kommer vara en aktiv part i processen och tillsammans med andra kontaktpersoner kommer du att ingå i ett centralt nätverk för att bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt för att underlätta för familjer och barn i målgruppen.
En del i arbetet kommer också att innebära att vara en kvalificerad samtalspartner, handleda personal samt bistå med kompetens kring anpassad grundskola för att stödja rektorer och personal som har integrerade elever i grundskolan.
Vi är i en aktiv fas av att utveckla elevhälsoarbetet i Göteborgs grundskoleförvaltning. Vi hoppas att du tillsammans med oss vill bygga upp Sveriges största och bästa elevhälsa!Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, speciallärare med inriktning mot anpassad grundskola eller har annan utbildning som bedöms likvärdig. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument (skollag, läroplan, kursplaner m.m.) för både grundskola och anpassad grundskola.
Erfarenhet av att arbeta inom anpassad grundskola samt erfarenhet av administration och juridik inom kommunal förvaltning är meriterande.
Vi söker dig:
- som är flexibel och som har god förmåga att självständigt lägga upp ditt arbete utifrån varierande arbetsbelastning
- som har lätt att sätta dig in i och använda olika digitala system som exempelvis PMO, Teams och Ciceron.
- som har en stor portion förståelse och ett mjukt och inlyssnande förhållningssätt i mötet med vårdnadshavare
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du känner igen dig i följande beskrivning: Du är ansvarstagande och noggrann samt kan strukturera och lägga upp ditt arbete självständigt. Du är flexibel och har lätt för att möta och bemöta både vuxna och elever på ett professionellt sätt. Du är positiv, lösningsfokuserad och ser svårigheter som en utmaning. Som person visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Anna-Carin Öhman anna-carin.ohman@grundskola.goteborg.se 031-3673391 Jobbnummer
9794758