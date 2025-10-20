Specialpedagog Praktiska gymnasiet Täby
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om jobbet
Om Praktiska
Gymnasiet Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
Vill du vara med och göra verklig skillnad för elever i behov av stöd - i en skola där yrkesutbildning står i centrum?
Vi på Praktiska Gymnasiet Täby söker nu en engagerad och lösningsfokuserad specialpedagog som vill vara en nyckelperson i vårt elevhälsoarbete och bidra till att fler elever når sina mål.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Som specialpedagog hos oss arbetar du både strategiskt och operativt. Du är en viktig del av skolans elevhälsoteam (EHT) och samarbetar tätt med rektor, biträdande rektor, kurator och skolsköterska. Tillsammans arbetar vi för att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö där alla elever ges rätt förutsättningar att lyckas.
I din roll ingår att:
Kartlägga och analysera elevers behov av särskilt stöd
Handleda och stötta pedagoger i att anpassa undervisningen inklusive APL
Medverka i upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram
Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete kopplat till stödinsatser
Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer
Utveckla arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och inkluderande arbetssätt
• Du jobbar tätt tillsammans med övriga i EHT som består av rektor, biträdande rektor, SYV och kurator
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad lärare med vidareutbildning som specialpedagog. Du har tidigare erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd och gärna vana av att arbeta i gymnasieskola.
Du är trygg i din kompetens, har god samarbetsförmåga och brinner för att se varje elev lyckas. Du är van att arbeta både självständigt och i team.
Om Praktiska Gymnasiet Täby
Vi är en liten skola med stort engagemang och närhet till våra elever. Våra utbildningar inom el- och energi, hantverk, försäljning & service, hotell & turism samt naturbruk (häst och hund) har en stark koppling till arbetslivet och mycket praktik (APL).
Vi arbetar aktivt med skolutveckling och har ett nära samarbete inom kollegiet. Du blir en viktig del av skolans fortsatta kvalitetsarbete.
Tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 80%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningSå ansöker du
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Jenny Nilsson på jenny.nilsson@praktiska.se Ersättning
