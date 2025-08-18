Specialpedagog på 70% till Kunskapsgymnasiet i Uppsala
Kunskapsskolan I Sverige AB / Speciallärarjobb / Uppsala Visa alla speciallärarjobb i Uppsala
2025-08-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsskolan I Sverige AB i Uppsala
, Enköping
, Täby
, Stockholm
, Västerås
eller i hela Sverige
Kunskapsskolan i Sverige driver grund- och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Kunskapsskolans första skolor startade år 2000 och idag går det drygt 14 500 elever i de 29 grundskolorna och 6 gymnasieskolorna.
Kunskapsgymnasiet Uppsala söker utbildad specialpedagog
Vill du arbeta i en skola som alltid sätter elevens utveckling i fokus? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsgymnasiet har vi en pedagogik där vi gör våra elever redo för livet, inte bara för nästa prov. Våra skolor kännetecknas av ett stort kunskapsfokus, men vi lägger också stor vikt vid elevernas personliga utveckling. Skolorna präglas av en skolkultur med nära relationer mellan elever och medarbetare. I en miljö där varje elev får vara sig själv och får det stöd och de utmaningar som krävs skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsgymnasiet Uppsala är en gymnasieskola med tre högskoleförberedande program och har idag cirka 200 elever.
Vi söker en utbildad specialpedagog gärna med speciallärarutbildning i matematik. Vi söker dig som har ett stort engagemang och som alltid arbetar aktivt för att alla elever ska lyckas. Du behöver vara flexibel, ha lätt för att samarbeta och ha ett genuint intresse för eleven. Du kommer arbeta elevnära och individanpassat samtidigt som du kommer arbeta med att se helheten, både ur ett grupp- och organisationsperspektiv.
På Kunskapsgymnasiet har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan medarbetarna är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas. Du är en del i skolans elevhälsoteam där rektor, skolsköterska och kurator också ingår. Vid behov ingår även skolpsykolog och skolläkare. I din roll samarbetar du inte bara med elevhälsoteamet utan också med våra lärare, både i deras roll som ämneslärare och studiecoach, våra elever och deras vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och vi ser gärna att du har några års erfarenhet. Vi vill att du har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och att du bidrar till en skolkultur där varje elev och lärare blir sedd.
Meriterande kvalifikationer
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang och din relationella kompetens.
Tjänstens utformning
Tjänsten är tillsvidare om 70%.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via ansökan nedan senast den 12 september 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Hoda Kasim Malla på hoda.kasimmalla@kunskapsgymnasiet.se
Mer information på om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsgymnasiet.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
(org.nr 556566-1815) Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9463512