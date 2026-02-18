Specialpedagog och lärare i Estetisk kommunikation sökes till Wången
2026-02-18
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Wången ligger i Alsen, ungefär två mil väster om Krokom. På Wången älskar vi hästar och erbjuder hästnära upplevelser för alla. Vi utbildar talangfulla och elitsatsande aktiva inom hästsporten på flera nivåer. Wången är en av Hästnäringens Riksanläggningar och tillsammans har vi ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.
Välkommen att söka jobb hos oss - Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!
Vi söker en specialpedagog som kombinerar specialpedagogiskt arbete med mentorskap och undervisning i Estetisk kommunikation.
Tjänsten är en visstidsanställning på 75 % med tillträde 2026-08-11
Dina framtida arbetsuppgifter
Du undervisar elever på naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning, där eleverna väljer profil trav eller islandshäst. Våra elever kommer från hela Sverige och övriga Norden, och cirka 10 procent har norska, danska eller finska som modersmål. Det innebär att du möter en mångfacetterad elevgrupp med olika språkliga och pedagogiska behov.
I rollen som specialpedagog arbetar du nära elever, lärare och mentorer för att identifiera behov av stöd, genomföra pedagogiska utredningar och bidra till att utveckla en tillgänglig och differentierad undervisning. Du är även delaktig i skolans studiegård, som bemannas varje vecka tillsammans med kollegor och har som syfte att ge eleverna extra stöd i sitt lärande.
Du ingår i arbetslaget på Wången och deltar aktivt i kollegialt lärande och gemensamt utvecklingsarbete. Tillsammans med programmets yrkeslärare samplanerar du undervisningen och bidrar till helhet och progression i elevernas utbildning. Vi bedriver ett långsiktigt skolutvecklingsarbete med fokus på ett relationellt förhållningssätt, där tillgänglighet, differentiering och höga förväntningar är centrala delar.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare och utbildad specialpedagog, och som vill vara med och utveckla undervisningen tillsammans med kollegor och elever. Du är trygg i din lärarroll, har en god didaktisk kompetens och en djup förståelse för hur lärande sker - både på individ- och gruppnivå.
Du trivs i klassrummet och har förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Med ett relationellt och inkluderande förhållningssätt bidrar du till att skapa en tillgänglig lärmiljö där elever ges rätt stöd och utmaningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Du har god samarbetsförmåga och ser samverkan med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning som en självklar del av uppdraget. Du är väl förtrogen med dokumentation, extra anpassningar, särskilt stöd och bedömning, och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisning och uppföljning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är lösningsorienterad, flexibel och beredd att pröva olika arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för varje elev att lyckas - både kunskapsmässigt och i sin personliga utveckling.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en trivsam, modern och dynamisk arbetsplats i en unik utbildningsmiljö. Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet och aktivt arbetar med kollegialt lärande och gemensam utveckling.
Vi värnar om goda arbetsvillkor och erbjuder, utöver en stimulerande arbetsmiljö, flera personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.https://jgy.se/om-oss/jobba-hos-oss-2/mot-vara-medarbetare/
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
