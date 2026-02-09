Specialpedagog med utvecklingsuppdrag och ledningsstöd till Sylteskolan 7-9
Trollhättans Kommun / Speciallärarjobb / Trollhättan Visa alla speciallärarjobb i Trollhättan
2026-02-09
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du vara med och forma framtidens elevhälsoarbete - och samtidigt vara en nyckelperson i skolans ledning?
På Sylteskolan 7-9 söker vi nu dig som är erfaren specialpedagog och vill ta nästa steg: här får du både arbeta nära elever och vara en självklar del av rektors ledningsstöd.
Tillsammans skapar vi en skola där alla elever får möjlighet att lyckas - oavsett bakgrund eller förutsättningar.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Sylteskolan är en F-9-skola med stor mångfald och stark värdegrund. Vi har grundskola, anpassad grundskola och särskilda undervisningsgrupper. Hos oss är inkludering och tydliga rutiner självklara ledstjärnor. Vi tror på kraften i samarbete och på att utveckling sker bäst tillsammans.
Om uppdraget
Som specialpedagog hos oss får du en central roll i skolans utveckling - både i det dagliga pedagogiska arbetet och på organisationsnivå. Du blir en del av rektors ledningsstöd och arbetar nära skolledning och elevhälsoteam för att driva skolövergripande utvecklingsfrågor.
- Dina huvudsakliga uppdrag:
- Leda och utveckla skolans elevhälsoarbete tillsammans med rektor och elevhälsoteam.
- Bygga hållbara strukturer där elevhälsa är en integrerad del av undervisning, ledarskap och skolutveckling.
- Ge handledning och konsultation till lärare och arbetslag.
- Bidra till att anpassningar och stödinsatser planeras och genomförs systematiskt.
- Medverka i kartläggningar och analyser av lärmiljöer, både på grupp- och individnivå.
Du får möjlighet att kombinera pedagogiskt arbete med strategiskt utvecklingsarbete - och vara med och påverka skolans riktning på riktigt.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som:
- Är utbildad specialpedagog och har gedigen erfarenhet av arbete i skolan.
- Har ett systematiskt och strategiskt förhållningssätt till elevhälsoarbete.
- Trivs med att leda processer och skapa samsyn tillsammans med andra.
- Har god samarbetsförmåga och ser kollektiva samtal som vägen till långsiktig utveckling.
- Har ett inkluderande och lösningsinriktat synsätt där elevens rätt till lärande står i centrum.
- Vill vara en aktiv del av skolans ledningsstöd.
Vi erbjuder dig:
- Ett meningsfullt uppdrag där du får vara med och forma framtidens elevhälsoarbete.
- En skola med stark värdegrund, hög mångfald och tydlig riktning framåt.
- Engagerade kollegor och en ledning som ser elevhälsa som en självklar del av skolans kärnuppdrag.
- Möjlighet att kombinera pedagogiskt arbete med strategiskt utvecklingsarbete - och att påverka på riktigt.
Utvecklingsmöjligheter
Hos oss på Sylteskolan får du stora möjligheter att växa - både i din yrkesroll och som ledare. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och erbjuder dig:
- Möjlighet att delta i och leda skolövergripande utvecklingsprojekt.
- Tillgång till nätverk och samarbeten med andra specialpedagoger och elevhälsoteam inom kommunen.
- Stöd för vidareutbildning och kompetenshöjande insatser utifrån dina och verksamhetens behov.
- Chans att påverka och utveckla skolans arbetssätt, kultur och organisation tillsammans med skolledning och kollegor.
Vi tror på att utveckling sker bäst tillsammans - och vi vill att du ska känna att du både får bidra och växa hos oss.
Vill du bli en del av Sylteskolans resa mot en ännu starkare och mer inkluderande lärmiljö? Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/38". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Anna Malmsköld, Rektor 0520-497973 Jobbnummer
9731501