Specialpedagog Med Senco-Uppdrag Till Vikingstads Skolor
2025-08-08
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som specialpedagog utgör du en aktiv del av skolans elevhälsa. Du har i din roll helhetsbilden för verksamheten vad gäller pedagogisk kartläggning av enskilda elever och elevgrupper i behov av stöd. Du upprättar och följer upp ärenden på både grupp- och individnivå samt handleder och ger stöd åt arbetslag i arbetssätt och metoder. Du är även ett stöd i att utveckla verksamheten i stort samt skapa lärmiljöer där utveckling och lärande främjar alla elever. Specialpedagogen agerar på såväl individnivå, som på grupp- och organisationsnivå samt arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande. I uppdraget ingår även att vara delaktig i kompetensutveckling samt att följa med i aktuell forskning och sprida den kollegorna på skolan.
I tjänsten har du även uppdraget som koordinator för specialpedagogiskt stöd (SENCO) vilket innebär att koordinera och utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan. Detta gör du tillsammans med en ytterligare befintlig koordinator för specialpedagogiskt stöd som blir din närmsta samarbetspartner. Du kommer även att vara en del i skolans elevhälsoteam samt samordna resurser och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Du är också en samtalspartner och bollplank för kollegor, skolledning, vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor.
Din arbetsplats
Valkeboskolan och Vikingstad skola bildar tillsammans Vikingstads skolor. Vi har inför nästa läsår möjlighet att utöka vår personalgrupp med ytterligare nyfikna och målinriktade medarbetare. Vikingstad skola är för elever i förskoleklass till årskurs 3 och
Valkeboskolan för elever årskurs 4-6. Båda skolorna har tillhörande fritidshem. Här arbetar behörig, kompetent och engagerad personal som tillsammans utgör ett arbetslag. Ett nära samarbete sker i team runt årskurser för att på så sätt tillgodose varje elevs behov samt
skapa goda förutsättningar för elevernas måluppfyllelse.
Samhället Vikingstad ligger ca 15 km utanför Linköping. Det går enkelt att ta sig både med bil samt med pendeltåg som passerar och stannar i Vikingstad flera gånger i timmen. På båda skolorna finns rektorsexpedition, fokusbibliotek samt elevhälsa. Skolgården på respektive skola stimulerar till lek och aktiviteter samt har stora ytor för bollspel. Skolornas rastfantaster erbjuder varje dag organiserade rastaktiviteter för alla eleverna i syfte att stimulera rörelse och erbjuda trygga raster.
Skolans vision är Vikingstads skolor - där varje elev är i fokus. Utifrån visionen arbetar vi fokuserat på att möta elever på deras nivå, ge elever känslan av lust och engagemang samt att skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas maximalt i sitt lärande. För att uppnå detta läggs stort fokus på samverkan inom skolenheten. Pedagogerna arbetar systematiskt med skolutveckling i olika former och konstellationer. Detta sker såväl i skolan som i fritidsverksamheten.
Du som söker
Vi söker dig som har lärarlegitimation för grundskolan och har genomförd utbildning till specialpedagog eller är i slutet av din utbildning till specialpedagog.
Det är ett krav att du har tidigare arbetslivserfarenhet från skolans verksamhet och är välbekant med skolans läroplan. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med specialpedagogiskt stöd eller annan erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Du skapar delaktighet och har en god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett effektivt sätt. Du har god insikt i hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till andra. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är trygg i dig själv, ser relationer i dess rätta perspektiv och agerar utifrån ditt professionella ställningstagande och övertygelse. Vidare tar du ansvar för att planera och organisera aktiviteter på ett effektivt sätt. Du tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2025-09-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15484
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt är utbildad specialpedagog, vänligen bifoga lärarlegitimation och examensbevis som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du under utbildning till specialpedagog, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Ersättning
