Specialpedagog Med Senco-Uppdrag Till Im På Berzeliusskolan
2026-01-27
Vill du ta dig an ett utvecklande uppdrag där du får driva förändring, samverka brett och bidra med specialpedagogisk kompetens? Trivs du i en flexibel och dynamisk roll med många kontaktytor? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för elever i behov av särskilt stöd.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som inte är behöriga till gymnasiet, hos oss läser eleverna individuellt alternativ eller språkintroduktion. Våra elever har en bakgrund av en problematisk skolsituation i grundskolan, de kan vara nyanlända och ha stort behov av stöd i såväl sin undervisning som sin vardag. Alla läser grundskoleämnen och programmen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Arbetet på introduktionsprogrammen bygger på ett nära samarbete mellan lärare, elevhälsopersonal och fritidsledare. Du får även möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med specialpedagoger i andra verksamheter.
Introduktionsprogrammen på Berzeliusskolan söker nu en specialpedagog med uppdrag som koordinator inom specialpedagogiskt stöd (SENCO). I takt med att vår verksamhet växer och får ett förändrat uppdrag står vi inför en förändringsresa, där du får möjlighet att vara med och driva förändringen framåt. Tjänsten innebär ett brett uppdrag med många samarbeten och kontaktytor. Rollen förutsätter att du är bekväm i en dynamisk miljö där arbetet sällan följer fasta ramar, där du rör dig mellan olika lokaler och sammanhang. I uppdraget ingår även att vara delaktig i kompetensutveckling och följa med i aktuell teori och forskning samt sprida den till kollegorna på skolan/skolorna.
På skolorna i Linköpings kommun finns en särskild funktion inrättad som utgör rektors stöd och koordinerar insatserna inom elevhälsan. SENCO blir en samtalspartner och rådgivare för kollegor, rektor, vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor.
Tjänsten innebär bland annat att:
• Tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
• Stötta rektor med placering av nya elever på introduktionsprogrammet, utifrån deras stödbehov
• Vara ett stöd i arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram
• Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
• Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
• Vara samordnande part i kommunikationen mellan skola och externa parter inom psykiatrin och hälso- och sjukvården
Anställning med befattning specialpedagog gäller. Koordinatoruppdraget är förenat med ett lönetillägg.
Din arbetsplats
Berzeliusskolan är en centralt belägen skola i Linköping med moderna lokaler. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen samt introduktionsprogrammet med inriktning mot språkintroduktion och individuellt alternativ. Totalt finns ca 1900 studerande, varav drygt 1000 inom gymnasiet, och ca 330 anställda på skolan. Då introduktionsprogrammet växer kommer den här rollen att jobba i hela vår verksamhet som är fördelad på Berzeliusskolan och ytterligare två platser inom gångavstånd.
På Berzeliusskolan jobbar vi tillsammans och strävar efter en atmosfär som välkomnar alla. Det betyder att vi har tydliga rutiner, handlingsplaner och en väl utbyggd elevhälsa för att skapa en trygg miljö för elever och personal. Vårt mål är att Berzeliusskolan ska vara det bästa valet för elevers lärande och utveckling.
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 7-9. I första hand söker vi dig med genomförd utbildning till specialpedagog. Alternativt är du under utbildning till specialpedagog eller utbildad speciallärare. Eftersom tjänsten innebär mycket kommunikation och dokumentation är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket.
Det är också ett krav att du har tidigare arbetslivserfarenhet från skolans verksamhet och är välbekant med skolans läroplan. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med specialpedagogiskt stöd, elever med problematisk skolsituation eller elever med andra behov av särskilt stöd. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att genomföra en förändringsresa eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du har en utvecklad samarbetsförmåga och deltar aktivt i alla typer av möteskonstellationer du ingår i. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. Din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och den person du möter.
Vi söker dig som har förmåga att kommunicera på ett tydligt och välformulerat sätt, som säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningar kommuniceras och följs upp med berörda parter i samarbetet. I ditt samordnande uppdrag leder, motiverar och säkerställer du att alla som ingår i elevhälsoteamet har förutsättningar för att ni effektivt ska nå gemensamma mål. Du är bekväm med att vid behov fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Arbetet ställer krav på din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt din förmåga att planera och driva ditt eget och elevhälsoteamets gemensamma arbete på ett effektivt sätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16593
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg.
Rektor Introduktionsprogrammet Berzeliusskolan
Linda Eklund linda.eklund@linkoping.se 013-207432 Jobbnummer
