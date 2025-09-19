Specialpedagog Med Senco Uppdrag Till Ulleviskolan F-6
Vill du arbeta övergripande med att koordinera och handleda specialpedagogiska insatser i kombination med ett uppdrag som SENCO? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att fler elever får en bättre skolgång. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som specialpedagog har du helhetsbilden för verksamheten vad gäller pedagogisk kartläggning av enskilda elever och elevgrupper i behov av särskilt stöd. Du upprättar och följer upp handlingsplaner på både grupp- och individnivå samt handleder och stöttar arbetslag i arbetssätt och metoder. Du är även ett stöd i att utveckla verksamheten och skapa lärmiljöer där utveckling och lärande främjar alla elever.
Specialpedagogen agerar på såväl individnivå, som på grupp- och organisationsnivå, beroende av behov och lokala anpassningar. Specialpedagogen tillhör elevhälsan blir en samtalspartner och rådgivare för elever, kollegor, rektor, vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor.
I uppdraget ingår även uppdraget som koordinator för specialpedagogiskt stöd (SENCO) vilket innebär att koordinera och utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan, följa med i aktuell teori och forskning och sprida den kollegorna på skolan/skolorna.
Din arbetsplats
Ulleviskolan är en skola i stadsdelen Skäggetorp och hos oss går cirka 170 elever i samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. Hos oss jobbar ca 40 anställda för vår vision som är en skola där alla får lyckas och lära sig nya saker, där alla blir positivt uppmärksammade och där alla känner stimulans, stöd och framtidstro.
Hos oss värnar vi om mångfalden och sätter stor vikt vid språkutveckling, både på svenska och elevernas modersmål. Här får du möjligheten att engagera dig i en skola där föräldrarna är aktivt involverade och där personalen brinner för att stödja eleverna i deras utveckling. Vi samarbetar även med Skolverket i projektet "Samverkan för bästa skola" där fritidshemmet också ingår. Tillsammans med vår dedikerade arbetsgrupp har du som specialpedagog möjlighet att vara med och forma Ulleviskolan.
På Ulleviskolan råder en atmosfär av öppenhet och samarbete, där vi värdesätter professionellt samspel och dynamik. Om du uppskattar en miljö där delaktighet och gemenskap är i fokus, kommer du att trivas här. Vårt arbete är värdegrundsbaserat, vi strävar efter att ge eleverna verktygen för att bli aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. Hos oss är varje medarbetare en viktig del i att forma framtiden för våra elever.
Du som söker
Vi söker dig som har lärarlegitimation för grundskolan och har genomförd utbildning till specialpedagog. Alternativt är du under utbildning till specialpedagog eller utbildad speciallärare.
Det är ett krav att du har tidigare arbetslivserfarenhet från skolans verksamhet och är välbekant med skolans läroplan. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med specialpedagogiskt stöd eller annan erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Har du haft uppdraget som SENCO innan är det meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att stötta elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder i utsatta områden.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Du skapar delaktighet och har en god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett effektivt sätt. Du har god insikt i hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till andra. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är trygg i dig själv, ser relationer i dess rätta perspektiv och agerar utifrån ditt professionella ställningstagande och övertygelse. Vidare tar du ansvar för att planera och organisera aktiviteter på ett effektivt sätt. Du tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%.
Antal lediga befattningar: 1st.
Ref. nr: 15698
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt är utbildad specialpedagog, vänligen bifoga lärarlegitimation och examensbevis som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du under utbildning till specialpedagog, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
