Specialpedagog med påbyggnadsutbildning till Barn- och elevhälsocentrum
2025-12-16
Är du specialpedagog med påbyggnadsutbildning och vill jobba hos oss inom Falu kommuns Barn- och elevhälsocentrum? Nu har du chansen att tillhöra Barn - och elevresursenheten - ett team som för närvarande består av specialpedagoger med vidareutbildningar inom områdena tal- och språk, hörsel, syn, läs- och skriv, intellektuell funktionsnedsättning, samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även sjukhusskolan ingår i detta team.
Barn- och elevhälsocentrum är en ny, samordnad stödorganisation som träder i kraft 1/1 - 2026 och skapar förutsättningar för tidiga och effektiva insatser - för varje barns rätt till stöd i rätt tid. Organisationen fokuserar särskilt på förebyggande och främjande arbete i skolor och förskolor, för att stärka barns och elevers möjligheter att utvecklas, må bra och nå sin fulla potential.
Barn- och elevhälsocentrum består av tre barn- och elevstödsenheter med tvärprofessionella team som främjar en naturlig samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst. Det tvärprofessionella arbetet genomsyras av lärande över professionsgränserna och en vilja att hitta lösningar tillsammans. I organisationen ingår också den medicinska elevhälsan, samt barn- och elevresurssenheten där denna tjänst finns. Varje enhet leds av en enhetschef.
Som specialpedagog i Barn- och elevresursenheten blir du en del av en spännande utvecklingsresa - med möjlighet att göra verklig skillnad för barn och unga i Falu kommun.
Den ständiga ledstjärnan i vårt arbete är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. En viktig del i ditt arbete som specialpedagog inom Barn- och elevhälsocentrum, är att stödja förskolornas och skolornas utveckling av tillgängliga lärmiljöer för att möjliggöra att alla elever lyckas och för att öka likvärdigheten inom Falu kommun. Uppdraget spänner över många olika nivåer - från övergripande organisatoriska frågor, till konsultation av personal vid frågor på grupp- och individnivå.
Arbetet på organisationsnivå innefattar, förutom ovanstående, att utbilda verksamheternas personal inom ditt specifika kompetensområde, hålla i föreläsningar och vara kursledare för utbildningar vi erbjuder.
På gruppnivå kommer du jobba nära verksamheten genom till exempel handledning och konsultation till olika personalgrupper. I dessa möten förväntas du använda din kunskap om bemötande och förhållningssätt för elever inom npf-spektrat, samt vikten av ett språkutvecklande arbetssätt. På individnivå träffar du elever i skolan och stödjer dem inom ditt specifika kunskapsområde.
Barn- och elevresursenheten får oftast sina uppdrag från rektorer i skola och förskola men uppdragen kan också komma från Barn- och utbildningsförvaltningens ledning. Arbetet sker i nära samverkan med skolornas elevhälsoteam och övriga enheter inom Barn - och elevhälsocentrum.Kvalifikationer
• Legitimerad specialpedagog
• Vidareutbildning inom något eller flera av områdena tal - och språkutveckling, läs- och skrivutveckling, matematik, hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
• B-körkort, då uppdraget innebär lokala resor inom hela kommunenDina personliga egenskaper
Vi söker en självständig, ödmjuk och flexibel person. Du är ansvarstagande och strukturerad, har bra kommunikativ förmåga och har ett stort driv, samt har lätt för att samverka och samarbeta med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av arbete inom förskole-/skolverksamhet som legitimerad specialpedagog med vidareutbildning (se ovan)
• Erfarenhet av att ha arbetat inom central elevhälsa
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Skolverkets register. Läs mer här: Legitimation - Skolverket (https://www.skolverket.se/kompetensutveckling/legitimation)
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
