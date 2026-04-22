Specialpedagog med övergripande ansvar till Myrsjö resursskola, Nacka
2026-04-22
Vill du ta ett övergripande specialpedagogiskt ansvar på en resursskola där du arbetar nära skolledningen? Här får du en roll som både utmanar och utvecklar, och där du gör verklig skillnad för elever i behov av särskilt stöd. Sök rollen som specialpedagog på Myrsjö resursskola redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som specialpedagog har du ett övergripande specialpedagogiskt uppdrag på Myrsjö resursskola. Du har en samordnande roll kring organisation, dokumentation, intag och specialpedagogiskt stöd. Med din kompetens bidrar du till att maximera inlärningen för elever inom autismspektrumtillstånd. Du stöttar och genomför specialpedagogiska åtgärder, både individuellt och i mindre grupp, och undervisar även genom riktade stödinsatser.
Med trygghet och engagemang handleder du kollegor och arbetslag i specialpedagogiska frågor. Du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Du ansvarar för pedagogiska konferenser samt arbetar systematiskt med dokumentation, uppföljning och utredning av elevers behov av särskilt stöd. Du upprättar åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt leder möten med elever och vårdnadshavare för att informera om och diskutera valda insatser. I uppdraget ingår även samverkan kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan.
Arbetet sker i nära samarbete med skolledning, lärare, speciallärare, elevassistenter och elevhälsoteamet. Du är en del av skolans välfungerande elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, psykolog, skolledare och specialpedagog. Tillsammans arbetar ni professionsövergripande med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån elevernas behov.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom grundskola
specialpedagog examen
erfarenhet av att arbeta som specialpedagog
erfarenhet av att arbeta som lärare
god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrum eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
erfarenhet av att arbeta i resursskola, särskild undervisningsgrupp eller liknande verksamhet
erfarenhet av att handleda pedagoger
kunskap i och erfarenhet av att dokumentera stödinsatser och kartlägga behov, exempelvis pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att ha ett samordnande ansvar
erfarenhet av att hålla i pedagogiska konferenser, utbildningar, workshops eller liknande
relevant utbildning eller kurser inom autismspektrum
kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik och positivt beteendestöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Du är en trygg och självständig specialpedagog med mod och förmåga att agera och fatta beslut utifrån din profession,erfarenhet och specialistkunskap inom specialpedagogik. Du står upp för dina värderingar och har ett tydligt elevfokus, där du alltid verkar för elevernas bästa.
Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt samt säkerställer att ditt budskap når fram. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du förstår vikten av struktur, både för elevernas lärande och kollegornas arbete. Genom en god helhetssyn tar du hänsyn till det större perspektivet i agerande och beslut, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Myrsjö resursskola är en verksamhet för elever inom autismspektrumtillstånd som är i behov av undervisning i en anpassad lärmiljö med mindre grupper och hög personaltäthet. På skolan finns hög kompetens inom autismspektrum, även i skolledningen. Vi arbetar utifrån grundskolans läroplan och anpassar den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolan startade hösten 2023 och har idag cirka 30 elever i årskurs 1-9. Vår närmiljö erbjuder fina möjligheter till undervisning med skog, vatten och natur runtomkring. Skolan har god tillgång till parkering. Läs mer om oss här
Det kollegiala samarbetet är en central del av vår verksamhet. Här arbetar du nära dina kollegor i ett prestigelöst klimat. Varje vecka har vi pedagogiska konferenser med alla medarbetare, och ibland specialpedagogisk handledning från den centrala Barn- och elevhälsan. Du blir en del av ett team med starkt elevfokus och ett gemensamt engagemang för att skapa goda relationer och bästa möjliga förutsättningar för våra elever.
Som specialpedagog får du en central, varierad och ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka och driva utvecklingen av verksamheten tillsammans med skolledning och kollegor. Du arbetar nära biträdande rektor och är med och formar både arbetssätt och strukturer. Även om mycket redan är på plats vill vi fortsätta utvecklas. Du får stöd från den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskap, system, utrustning, handledning och utbildning. Du ges även möjlighet att nätverka, samarbeta och bolla med andra specialpedagoger inom kommunens resursskolor.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-07!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjö resursskola Kontakt
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Annika Klöfver annika.klofver@nacka.se 0704318692
9870617