Specialpedagog med inriktning på språk, tal och kommunikation
Olofströms kommun / Speciallärarjobb / Olofström Visa alla speciallärarjobb i Olofström
2025-11-03
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olofströms kommun i Olofström
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Vill du vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och elevers språkutveckling?
Olofströms kommun söker nu en specialpedagog med inriktning på språk, tal och kommunikation (STK) som vill arbeta förebyggande och utvecklande i nära samarbete med pedagoger, vårdnadshavare och elevhälsan.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog med inriktning på språk, tal och kommunikation blir du en viktig del av vårt arbete med att stödja barns och elevers lärande och utveckling. Ditt uppdrag omfattar förskola, grundskola och fritidshem, vilket ger möjlighet att arbeta med en helhetssyn från tidig språkutveckling till fortsatt lärande i skolan.
I rollen ingår bland annat att:
arbeta förebyggande och främjande för att stärka barns och elevers språkutveckling,
genomföra kartläggningar och observationer samt analysera elevers behov,
handleda och stötta pedagoger och arbetslag i att använda språk- och kommunikationsfrämjande arbetssätt,
samverka med vårdnadshavare, förskolor, skolor, elevhälsan och vid behov externa aktörer (t.ex. logoped),
bidra till det systematiska kvalitetsarbetet inom området språk, tal och kommunikation,
medverka i utvecklingsinsatser för inkluderande lärmiljöer och kommunikationsstöd, t.ex. AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har lärarlegitimation som specialpedagog, med vidareutbildning inom språk, tal och kommunikation
har erfarenhet av att arbeta i förskola eller skola med barn och elever i behov av stöd kring språk och kommunikation
har förmåga att skapa goda relationer med såväl barn och elever som kollegor och vårdnadshavare
är inkluderande, lösningsfokuserad, kommunikativ och har förmåga att driva utvecklingsarbete
gärna har förskollärarexamen
gärna har erfarenhet av AKK, språkutvecklande arbetssätt och att handleda pedagoger
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/91". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms kommun
(org.nr 212000-0811) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Fritids/Skola Kontakt
Helen Seller 0454-93202 Jobbnummer
9585661