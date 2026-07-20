Specialpedagog med inriktning förskolan till centrala barn- och elevhälsan
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Barn- och elevhälsan / Speciallärarjobb / Borlänge Visa alla speciallärarjobb i Borlänge
2026-07-20
, Falun
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Borlänge kommuns centralt organiserade barn- och elevhälsa är en härligt dynamisk arbetsplats som kännetecknas av kvalitet, samarbete, flexibilitet och utveckling. Borlänge kommun är Dalarnas största tätort med smidiga förbindelser till sina grannstäder, Falun, Säter, Gagnef. Genom kollektivtrafik kan du även enkelt ta dig till och från städer som Hedemora, Ludvika och Leksand.
Den centralt organiserade barn- och elevhälsan har till uppdrag att stödja en utveckling av den lokala barn- och elevhälsan och att stärka barn- och elevhälsoperspektivet. Stor del av arbetets inriktning är förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet som helhet är varierande och sker på organisations-, grupp- och individnivå och i samverkan med skolans personal, vårdnadshavare och andra instanser men självklart också tvärprofessionellt inom ramen för vår egen verksamhet. Samverkan med andra instanser och aktörer ingår vid behov.
I den centralt organiserade barn- och elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer (varav en mot förskolan), logopeder (både mot grund- och förskolan), specialpedagoger mot förskolan samt en medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska och en medicinsk sekreterare. Organisationen leds av en enhetschef som blir din närmaste chef.
Då en av våra specialpedagoger nu flyttar till Stockholm så söker vi en ny medarbetare till vårt förskoleteam! Som specialpedagog hos oss sitter man centralt placerad tillsammans med sina specialpedagogiska kollegor samt flera av de övriga kategorierna i den centrala barn- och elevhälsan och arbetar sedan ut mot kommunens olika förskolor.
Stöd och samarbete finns i relation till den centrala barn- och elevhälsans övriga yrkeskategorier, där samarbete, flexibilitet och arbetsglädje är ledord för verksamheten.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
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1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu en utbildad specialpedagog som vill vara med och bidra till vårt arbete med stöd till förskolan.
Du kommer att få arbeta både operativt och strategiskt och vara en viktig part i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du kommer att vara en del av Barnhälsoteamen ute på förskolorna.
Det finns redan 5 specialpedagoger mot förskolan i vår organisation och även en Logoped samt en skolpsykolog med inriktning förskolan, så ni kommer att arbeta en hel del även tillsammans och ha stöd och hjälp av varandra i arbetet. Tillsammans bildar ni vårt förskoleteam!
Ditt arbete bygger på att identifiera, analysera och medverka i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med att se möjligheter, undanröja hinder och svårigheter i de olika lärmiljöerna. Arbetet sker utifrån observationer och analyseras på organisations-, grupp- och individnivå.
Du ska vara en kvalificerad samtalspartner och handleda i pedagogiska frågor för pedagogisk personal i förskolan. Du ska samverka och utgöra ett stöd i arbetet tillsammans med förskolorna. Du samverkar med externa aktörer som barnhälsovården, logopedmottagningen och habiliteringen med flera.
Vid behov möter du också vårdnadshavare för samtal och råd kring det behov av stöd barnet behöver/har i förskolemiljön.
Planering och prioritering av arbetet sker i samråd med din ansvariga chef och i samarbete med ansvariga rektorer.
Vi vill att du tillsammans med oss på centrala barn- och elevhälsan tar ett stort ansvar tillsammans med övriga för den fortsatta utvecklingen gällande vårt specialpedagogiska uppdrag i relation till denna barngrupp. Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och tydligt barnperspektiv.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Utbildad specialpedagog med förskriven kompetens.
Vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp barns kunskapsutveckling och väl insatt i förskolans styrdokument.
Egen flerårig erfarenhet av arbete med barn.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt bra kunskaper i engelska.
Körkort B och tillgång till bil.Dina personliga egenskaper
För att du ska kunna vara den person vi söker så krävs att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv, strukturerad och med god självinsikt, är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Du har vana att arbeta handledande och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Du ska vara väl insatt i förskolans styrdokument samt ha god specialpedagogisk kompetens.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Barn- och elevhälsan Kontakt
Sveriges lärare 0243-745 79 Jobbnummer
10006545