Specialpedagog/lärare till Montessori Mondial Kristianstad
2025-08-10
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Är du rätt person för tjänsten?
Vi är en F-9 skola med montessoripedagogik belägen i centrala Kristianstad.
Vi söker behörig specialpedagog/lärare till vårterminen 2025.
Vill du att varje elev ska få möjlighet att nå sin fulla potential? Det vill vi också! Till Montessori Mondial Kristianstad söker vi en initiativtagande specialpedagog/lärare till vårt elevhälsoteam som ser, utmanar och stödjer våra elever i deras utveckling utifrån deras individuella förutsättningar.
Ditt uppdrag:
Som specialpedagog/lärare ansvarar du för att eleverna utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp arbetet i nära samarbete med ämneslärare. Du dokumenterar elevernas utveckling i form av till exempel pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram. Tjänsten är inriktad för årskurserna 4-9. Arbetet som specialpedagog innebär, tillsammans med övriga medarbetare i det specialpedagogiska teamet, ett gemensamt ansvar för utvecklandet av det specialpedagogiska stödet på skolan. Uppdraget kräver självständighet gällande planering, schemaläggning och genomförande. I ditt uppdrag som specialpedagog/lärare ingår bland annat att:
• planera och genomföra stöd till elever
• stödja lärare och mentorer för att möjliggöra lärmiljöer som är främjande och förebyggande
• kartlägga, utreda och dokumentera behov av särskilt stöd
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog/speciallärare, som har ett genuint intresse för att varje elev ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
• du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare
• du skapar en god miljö för lärande samt är en kvalificerad samtalspartner för elever, vårdnadshavare och kollegor
• du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team, samtidigt som du kan planera och arbeta självständigt
• du har ett lågaffektivt bemötande
Som specialpedagog ser vi gärna att du är initiativtagande och stabil, är tydlig och strukturerad samt kvalitetsmedveten.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Välkommen med ansökan!
För oss är det viktigt att rätt person vill arbeta med oss.
Är du denna personen, sök till oss!
Har du några frågor kontakta Martin Stenberg, 044-204371 eller Gustav Kjällqvist Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556568-8479)
Montessori Mondial
