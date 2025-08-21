Specialpedagog/lärare till Katolska Skolan av Notre Dame
2025-08-21
Om skolan
Katolska Skolan av Notre Dame ligger i Örgryte, Göteborg, och erbjuder utbildning från förskoleklass till årskurs 9 samt förskola - allt på samma geografiska område. Skolan har en 150-årig tradition och är Sveriges största katolska skola med elever från hela Göteborg.
Vår elevgrupp består av cirka 350 elever från omkring 70 olika nationaliteter och med ett 40-tal olika språk, vilket gör oss till ett föredöme inom integration och inkludering.
Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund, där varje elev bemöts som en hel människa - kropp och själ - oavsett etnicitet, religion eller annan tillhörighet. Vi utbildar och formar samhällets framtida medlemmar som helgjutna människor utifrån ledorden Tro, Lärande, och Gemenskap.
Tjänsten
Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla det specialpedagogiska arbetet på vår skola. I en spännande tjänst där du både kommer att arbeta elevnära och med strategisk utveckling av organisationen.
Uppdraget består av två huvuddelar:
Undervisning
Stödinsatser på vår stödenhet Jeanne d'Arc som är en alternativ lärmiljö bemannad av en elevgruppskoordinator och stödpedagog
Undervisning i klassrum och i Jeanne d'Arc huvudsakligen 1 till 1 eller i grupper av 2-3 elever
Lovskolor under höst-, sport- och påsklov
Organisation och administration
Spindeln i nätet för samordning av stödinsatser på skolan
Vara navet i arbetet med utredningar och åtgärdsprogram för årskurs 4-9
Förvalta och vidareutveckla organisationsstrukturen och arbetsflödet
Detta innebär att du kommer arbeta ungefär 50/50 med undervisning och organisation.
Vi söker dig som Brinner för att alla elever ska lyckas
Har svensk lärarlegitimation, med behörighet i: Svenska eller svenska som andraspråk
Matematik (meriterande men inget krav)
Har erfarenhet av specialpedagogiska insatser och organisation
Är van vid att arbeta i en mångkulturell miljö
Har god ledarskaps-, relations- och ämnesdidaktisk kompetens
Har energi, kreativitet och vilja att bidra till skolans utveckling
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och intresse för kontinuerligt utvecklingsarbete. Du trivs i en livlig och utmanande skolmiljö där du får använda hela din professionalitet.
Övrigt
Som medarbetare hos oss på Katolska skolan arbetar du i en härlig miljö med drivna kollegor vid din sida. Skolan har hög kvalitet i sin undervisning och vi jobbar med ständiga förbättringar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du kommer komma in i en strukturerad verksamhet som saknar en sista pusselbit - du!
Vill du vara med och göra skillnad i en skola där mångfald, tro och kunskap går hand i hand? Välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Koncept HR. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Oda Thoen på oda@koncepthr.se
eller 0761 99 40 20. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
