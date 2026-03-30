Specialpedagog eller speciallärare inriktning IF till mindre gymnasieskola
2026-03-30
Mälardalens Ridgymnasium är en etablerad gymnasieskola som startade 2007 i Västerås. Vi bedriver gymnasieutbildning inom Naturbruksprogrammet samt anpassad gymnasieskola för hästintresserade elever. Skolan är belägen i lantlig miljö med mycket goda förutsättningar för utbildningen, och all undervisning sker på plats vid vår ridanläggning.
Vi har maximalt 75 elever fördelade på tre klasser, vilket skapar en familjär stämning och möjliggör undervisning i små elevgrupper med hög personaltäthet.
Vi söker dig som är specialpedagog och/eller speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Tjänstens omfattning är 50-100 %, beroende på din kompetensprofil. Uppdraget innebär att du leder och utvecklar det specialpedagogiska arbetet på skolan.
Vi söker dig som
Har ett genuint engagemang för elevernas utveckling
Fångar elevernas intresse och anpassar undervisningen efter deras individuella förutsättningar
Bidrar till en god och trygg lärmiljö
Arbetar med strategier som stärker både kunskapsutveckling och personlig utveckling
Har lätt för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Har ett professionellt förhållningssätt och en positiv elevsyn
Har goda IT-kunskaper, då dokumentation sker i SchoolSoft och Google Workspace
Kontakta rektor Mia Pettersson på mia@mrgrid.se
eller på tel. 070-36 34 994 om du har frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mia@mrgrid.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Ridgymnasium AB
(org.nr 556951-6742)
Eskadergatan Hamre Gård (visa karta
)
721 31 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens Ridgymnasium HB Kontakt
Rektor
Mia Pettersson mia@mrgrid.se 0703634994 Jobbnummer
9826008