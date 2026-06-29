Specialpedagog eller lärare till särskild undervisningsgrupp
Filipstads kommun / Speciallärarjobb / Filipstad Visa alla speciallärarjobb i Filipstad
2026-06-29
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
Åsenskolan är en mellanstadieskola som ligger i centrala Filipstad. Skolan har cirka 200 elever som är uppdelade i fyra klasser i varje årskurs. Åsenskolan strävar efter att ha små klasser, en utvecklad elevhälsa och en trygg skolgård med hjälp av trivselsvärdar. Skolan har även en anpassad grundskola samt en fritidsverksamhet.
Totalt arbetar cirka 40 engagerade medarbetare på skolan. Åsenskolan är en verksamhet som vill satsa på det främjande och förebyggande arbetet utifrån mottot att kunskap och trygghet skapar trivsel. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i vår särskilda undervisningsgrupp där du kommer planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån aktuella styrdokument. I din roll som specialpedagog eller lärare hos oss ansvarar du för att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever lyckas. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
I dina arbetsuppgifter ingår att stödja eleverna genom att planera för del av deras skoldag i ett nära samarbete med klasslärare och elevhälsoteam (EHT). Där tar du ett aktivt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Som specialpedagog kommer du även göra övergripande specialpedagogsuppgifter så som kollegialt skolutvecklingsarbete, observation och handledning. Du kommer ha ett nära samarbete med skolans andra specialpedagog samt EHT. Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen och/eller lärarutbildning och lärarlegitimation för grundskolan årskurs 4 - 6. Du har gärna tidigare erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Det är meriterande om du har specialpedagogisk kompetens och/eller svenska som andraspråk.
Som lärare i vår särskilda undervisningsgrupp är det av stor vikt att du är en flexibel och strukturerad person som har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa relationer till både elever, vårdnadshavare och kollegor. Som person är du trygg och stabil vilket även speglar sig i ditt sätt att hantera olika situationer. Du har ett eget driv där du strukturerar upp ditt arbete på ett tydligt och bra sätt och arbetar för att uppnå skolans gemensamma mål.
Vi förväntar oss att du bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Tjänsten är en semestertjänst. Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan idag!
Välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads Kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Hantverksgatan 22 (visa karta
)
682 31 FILIPSTAD Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Grundskolorna, Åsenskolan Kontakt
Rektor
Karolina Björk 0590-61162 Jobbnummer
9982296