Specialpedagog, Barn- och ungdomshabiliteringen, Neuropsykiatriska teamet
2025-12-11
Vi utökar och söker nu ytterligare en specialpedagog till neuropsykiatriska teamet. Tror du att detta är ett arbete som passar dig, så är du varmt välkommen med din ansökan till oss!
Neuropsykiatriska teamet vänder sig till barn och ungdomar med autism och normalbegåvning från 7år och tills de slutar gymnasiet. I det Neuropsykiatriska teamet samarbetar du med 6 psykologer, 6 kuratorer, 2 logopeder, 6 arbetsterapeuter, 5 specialpedagoger, läkare, teamsekreterare och enhetschef.
Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut. Barn- och ungdomshabiliteringen är en del av Område nära vård.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Specialpedagog, Barn- och ungdomshabiliteringen, Neuropsykiatriska teamet
Dina arbetsuppgifter som specialpedagog i Neuropsykiatriska teamet innebär teamarbete med insatser riktade till barn och ungdomar med autism med normalbegåvning samt deras familjer. Hos oss får du ett intressant och utvecklande arbete med varierande arbetsuppgifter. I neuropsykiatriska teamet har vi lagt fokus på att utveckla våra individuella insatser och gruppbehandlingar enligt evidensprövade metoder.
I ditt arbete som specialpedagog i neuropsykiatriska teamet kommer du att möta många barn och ungdomar i samtal. Syftet är ofta att ge fördjupad förståelse för vad det innebär att leva med autism och att ge strategier för att hantera vardagen. I arbetet möter du också föräldrar i samtal om hur de kan anpassa och bemöta sitt barn med utgångspunkt från autismproblematik. Tjänsten innebär också att du kommer att leda ungdomsgrupper samt hålla kurser och föreläsningar på olika teman inom autismområdet. Fler exempel på arbetsuppgifter är egen planering av arbetet, bedömning och samverkan med samarbetspartners runt det enskilda barnet och familjen.
När du är nyanställd har du den första tiden en mentor hos oss samt kontinuerlig extern handledning i yrkesgruppen. Neuropsykiatriska teamet är en länsövergripande verksamhet, den utlysta tjänsten som specialpedagog har sin placering i Örebro. Hos oss får du intressanta, utvecklande och varierande arbetsuppgifter.
Övrig information
Kvalifikationer
Barn- och ungdomshabiliteringenhttps://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/habilitering-och-hjalpmedel/barn--och-ungdomshabiliteringen-enhetssida/ Ersättning
