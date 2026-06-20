Specialpedagog, arbeta med oss i vårt team på Göteborg Tekniska College?
Göteborgs Tekniska College Aktiebolag / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2026-06-20
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Vi söker nu en vikarierande specialpedagog som vi välkomnar till vårt elevhälsoteam.
Du kommer att ingå i teamet tillsammans med kurator, skolsköterska och biträdande rektor. Vi arbetar tight tillsammans och har ett nära samarbete med lärare och övriga medarbetare på skolan.
På Göteborgs Tekniska College arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande med ett salutogent perspektiv och har elevens behov i fokus. Det innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer hos varje deltagare och vi har en tilltro till att alla elever har förmåga att lära, utvecklas och nå utbildningens mål. Det är vårt uppdrag att arbeta för att alla deltagare ska ha en god hälsa såväl fysiskt som psykiskt oavsett dennes grundförutsättningar.
Som specialpedagog på Göteborgs Tekniska College verkar du både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar strategiskt och förebyggande med att hjälpa elever och kollegor att överkomma hinder för lärande samt tar en aktiv roll vid pedagogiska möten och klasskonferenser utifrån identifierade frisk- och riskfaktorer. Du verkar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. I rollen ingår det också att uppmärksamma, utreda, åtgärda och utvärdera arbetet med elevers behov av pedagogiskt stöd i form av bland annat pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram.
Vi är stolta över det pedagogiska arbete som görs på våra teknikutbildningar. Det skapar utveckling och förutsättningar för våra studerande att nå sin fulla potential. Vår specialpedagog på Göteborgs Tekniska College är en del av skolans förstelärargrupp, som tillsammans driver den pedagogiska utvecklingen för vår personal.
Värdesätter du utveckling, engagemang, arbetsglädje och omtänksamhet i din roll som specialpedagog? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi på Göteborgs Tekniska College.Publiceringsdatum2026-06-20Kvalifikationer
Lärarexamen och specialpedagogexamen
Vi söker dig som har och är:
En positiv grundinställning och får energi av att möta våra studerande och medarbetare inom skolan.
Ett aktivt lyssnande och är nyfiken på att möta och utveckla människor utifrån var de befinner sig.
En lagspelare och trivs med att arbeta i team men också självständigt med fokus på analys, reflektion och utveckling
Kvalitetsmedveten och stimuleras av varierande uppgifter
En god kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt
Goda IT-kunskaper i Office-paketet samt Teams, och i för tjänsten relevanta program
Varför Göteborgs Tekniska College?
Kulturen på företaget genomsyras av en öppenhet och gemenskap som uppskattas av personalen. Vi tror på, och eftersträvar, att ge varandra förutsättningar och möjligheter för att utvecklas både personligt och kärriärsmässigt. Vi kompetensförsörjer Göteborgsregionen med ny arbetskraft för framtidens industri – och vi är alltid först med att utforska den tillsammans med företag, studerande och personal. Vi engagerar oss i framtidens arbete inom hållbar industri och teknik, både ekologiskt och socialt.
Hos oss får du
Arbeta i en varierande och utvecklande miljö
Friskvårds- och cykelbidrag
Omfattning
100%. Vi tillämpar teknikavtalet med 40-timmars arbetsvecka, flextid, arbetstidsförkortning och fem veckors semester. Individuell lönesättning.
Placering
Din bas kommer vara i våra lokaler på Volvo Torslanda men du kommer även spendera tid på vårt lärcenter på Lindholmen för att möte studerande och kollegor.
Bli en av oss – ansök direkt
Vi ser fram emot att träffa dig i en kommande intervju. Urval och intervjuer sker löpande och det vore bra om vi får din ansökan så snart som möjligt, dock senast 17 juni 2026. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV.
Kontakta Caroline för mer information
Caroline Lundgren
Biträdande rektor
mailto:caroline.lundgren@gtc.com
0708-581903
Martina Fröjdendal
HR-chef
mailto:martina.frojdendal@gtc.com
0708-581904
Fackliga kontaktpersoner:
Markus Wiedel, 070-858-19 06
Anders Dahlberg, 0729-73 77 94
Besök oss gärna på http://www.goteborgstekniskacollege.se/
eller http://www.gtg.se/
Vi eftersträvar mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Tekniska College Aktiebolag
(org.nr 556570-6768)
Diagonalen 6 (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Tekniska College Jobbnummer
9971539