Specialpedagog alternativt speciallärare matematik till Rönnowskolan
Kristianstads kommun / Speciallärarjobb / Kristianstad
2026-03-11
Rönnowskolan söker nu dig som drivs av att bidra till att varje enskild elev ges förutsättning att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem samt bidra med åtgärder och anpassning till varje enskild elev i behov av särskilt stöd.
Känner du att detta stämmer in på dig? Nu söker vi en specialpedagog alternativt speciallärare med inriktning matematik. Välkommen att bli en del av vår verksamhet!
SpeciallärareSom speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.SpecialpedagogUtifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs.Gemensamma arbetsuppgifterFrågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. I arbetet skapar du relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du engagerar, entusiasmerar och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvar, samt leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för din egen tid och utveckling.
För tjänsten som speciallärare krävs att du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare bedriva undervisning avseende särskilt stöd i åk 7-9 i grundskolan samt speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling. Du behöver även ha lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i matematik i åk 7-9. För tjänsten som specialpedagog krävs det att du har specialpedagogexamen samt lärarlegitimation för åk 7-9 i grundskolan, meriterande om du är behörig i ämnet matematik.Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i grundskolan, åk 7-9. Som speciallärare krävs också förmåga att omsätta fördjupade kunskaper kring matematikutveckling. Som specialpedagog behöver du ha väl vitsordad förmåga att handleda.Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt kunskap att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell forskning och har goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg samt digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg.Du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. Förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv och integrera elevhälsans arbete i verksamheten krävs. I rollen behöver du kunna använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera och dokumentera. Naturligtvis har du förmåga att dokumentera strukturerat och med god kvalitet.Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
