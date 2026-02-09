Speciallärare, Tyresö skola med behandling, Vikariat VT-26
Vad vi gör och vill
Tyresö skola med behandling (Pusselbiten) är en kommunövergripande lärstudio som syftar till att erbjuda elever i omfattande behov av särskilt stöd en fungerande skolgång i kombination med ett behandlings- och förändringsarbete för eleverna och deras familjer.
Behandlingen sker på initiativ av socialtjänsten och i samverkan med elev och vårdnadshavare. Genom forskningsbaserad undervisning och behandling samt gemensamma förhållningssätt arbetar vi med att bygga upp tryggheten till skolsammanhanget som ofta gått förlorad hos de elever och vårdnadshavare som får placering hos oss.
Vi har handledning av socionom och psykolog samt gemensam mötesfora som stödjer den integrerade skol- och behandlingsverksamheten.
Vår åldersgrupp är åk 4 till 9. Eleverna hos oss kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, problematisk skolfrånvaro, psykosocial problematik eller trauma kopplat till skolsammanhanget. Det relationella arbetet hos oss är helt avgörande och något vi lägger ner stort arbete på. Vi har en positiv grundsyn på eleven och familjerna. Hos oss arbetar familjebehandlare, lärare med speciallärarkompetens, elevassistenter och behandlingspedagog. Arbetslaget arbetar tvärprofessionellt, brinner för verksamheten och har kul tillsammans på jobbet!
Våra lokaler ligger i anslutning till Tyresö skola, vilken den juridiskt tillhör. Detta ger möjlighet att nyttja skolgården, ha PREST-ämnen, moderna språk etc. Verksamheten erbjuder kollegialt utbyte och stöd.
Tyresö skola är en F-9 skola på östra Tyresö, med skogen inpå knuten och med gångavstånd till vacker slottsmiljö och havsvik. Skolgården är stor och inbjuder till varierade lekar och aktiviteter. Skolan präglas av goda studieresultat, hög trivsel och studiero. Vi vet att det inte finns något mer inkluderande än en bra undervisning och vårt gemensamma mål, där vi alla bidrar i våra olika roller, är att skapa den bästa skolan för varje enskild elev. Vi arbetar tillsammans i årskursteam med ett starkt EHT som stöd för lärare och elever.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vill du vara en del av att skapa en meningsfull skoldag för elever i behov av särskilt stöd?
Som speciallärare hos oss arbetar du elevnära och tätt tillsammans med lärare, familjebehandlare, behandlingspedagog och elevresurs. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med de andra lärarna. Du ansvarar för att anpassa såväl undervisning som lärmiljö för våra elever samt viss dokumentation så som screeningar, pedagogisk utredning, åtgärdsprogram, uppföljning, betygssättning etc. Tillsammans med familjebehandlarna skriver du månadsrapporter till socialtjänsten utifrån BBiC. Du har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare kring elevernas kunskapsutveckling och mående i lärsituationen. I arbetslaget kan du komma att ge rådgivning i undervisningssituationer eller planer mot skolnärmande.
Vem är du?
Du ska gärna vara utbildad speciallärare gärna med inriktning mot läs- och skrivinlärning. Kunskaper kring elever med språkstörning, NPF och tydliggörande pedagogik är ett krav. Att arbeta i särskild undervisningsgrupp eller skola med behandling är meriterande. Det är önskvärt om din bakgrund som lärare ligger i de äldre åldrarna.
Du bör ha lätt att skapa nära- och goda relationer samt intresserad av att arbeta i team. Du kan ta emot och stötta människor med olika bakgrunder, förutsättningar och utmaningar. Du ser elevens hela livssituation och arbetar utifrån aktuell forskning som en naturlig del av ditt arbete. Du har ett varmt hjärta för eleverna och brinner för att stötta och utmana elevgruppen. Du ska kunna uttala dig väl i skrift och ha vana att föra dokumentation.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 15 februari. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl (enklast) eller telefon:
Biträdande rektor, johan.engdahl@tyreso.se
0724-546931
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Ersättning
