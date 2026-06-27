Speciallärare till vårt utvecklingsarbete på Nygårdskolan
Borlänge kommun, Nygårdskolan / Speciallärarjobb / Borlänge Visa alla speciallärarjobb i Borlänge
2026-06-27
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Nygårdskolan är en mångkulturell F-6 skola i Borlänge kommun med ca 275 elever. Skolan ligger beläget i en vacker omgivning med nära till naturen. Skolan är just nu i en mycket spännande utvecklingsfas, där fokus ligger på kunskap, glädje, trygghet och studiero. Vi arbetar aktivt varje dag för att ge våra elever de bästa förutsättningar till att kunna påverka sin framtid. Våra elever på Nygårds skall varje dag mötas av personal som visar tilltro till deras förmåga att kunna nå så långt det är bara är möjligt både kunskapsmässigt och socialt!
"Vi ska ha en skola med fokus på kunskap och arbetsro där alla når sina mål och kan välja sin egen framtid".
På Nygårdskolan arbetar vi i årskursteam, trygghetsteam och elevhälsoteam.
Skolan genomsyras av arbetsglädje, kollegialt lärande och gemensamma mål.
Skolledning tillsammans med förstelärare driver ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån skolans behov, forskning och beprövad erfarenhet.
Vi söker dig som vill var med och driva vårt spännande utvecklingsarbete tillsammans med oss i att göra skillnad för varje enskild elev!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
Just nu befinner vi oss i en spännande resa i vårt EHT-arbete där vi vill säkerställa god kvalité i de insatser som vi genomför för våra elever. Det handlar om hur vi strategiskt och systematiskt arbetar med elevhälsa och specialpedagogiska insatser för att ge rätt stöd i rätt tid.
Därför vill vi utöka skolans specialpedagogiska team med speciallärare som arbetar nära med skolans specialpedagog.
Som speciallärare har du som uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande genom riktade insatser och extra stöd för våra elever. Du kommer att arbeta med elever enskilt, i mindre grupper eller direkt i klassrummet. Som en del i detta ser vi gärna att du arbetar på gruppnivå samt handleder kollegor inom språk-, läs- och skrivutvecklande arbete.
I din roll ingår även att stödja lärarna i pedagogiska kartläggningar, utarbeta åtgärdsprogram och bidra vid kartläggning av matematiska svårigheter och läs- och skrivsvårighet.
Du är en del av skolans elevhälsoteam.
Att främja en tillgänglig lärmiljö och tillämpa differentierad undervisning är en självklar del av ditt arbete som lärare.
Utöver detta ansvarar du för att planera, genomföra, bedöma och utvärdera det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument samt elevernas behov och intressen.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Legitimerad lärare med speciallärarutbildning och erfarenhet av arbete med specialpedagogiska insatser. Du har en stark förmåga att planera, genomföra, följa upp och dokumentera både dina stödinsatser och elevernas kunskapsutveckling.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vi förutsätter att du är väl insatt i skolans styrdokument och kan omsätta dessa i praktiken.Dina personliga egenskaper
Du är trygg och tydlig i din ledarroll, har en god kommunikativ förmåga och är skicklig på att bygga relationer. Samarbetsförmåga, flexibilitet och ett lösningsfokuserat arbetssätt är avgörande, liksom förmågan att arbeta självständigt.
Du har en tydlig värdegrund där alla människor ses som lika mycket värda. Din elevsyn bygger på övertygelsen att alla barn vill och kan lyckas med rätt stöd. Du är initiativrik och samverkar med andra för att skapa ett positivt och utvecklande klimat, både bland elever och personal.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av att använda digitala verktyg då dessa är en naturlig del av vår verksamhet.
Erfarenhet av undervisning för flerspråkiga elever.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: snarast enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge kommun, Nygårdskolan Kontakt
Rektor
Nicola Barker 0243-744 98 Jobbnummer
9982033