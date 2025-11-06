Speciallärare till Svenstaviks anpassad grundskola
2025-11-06
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Är du speciallärare - legitimerad, lösningsfokuserad och redo för nya utmaningar?
Varmt välkommen till anpassad grundskola hos oss i Svenstavik! Vi söker en engagerad kollega med specialpedagogisk kompetens som vill vara med och skapa en trygg, utvecklande och meningsfull skolvardag för våra elever.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare och pedagog hos oss är ditt huvudsakliga uppdrag att planera, genomföra och följa upp undervisningen för våra elever. Du arbetar nära övrig personal på skolan för att stödja varje elevs kunskapsutveckling och skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.
Tillsammans i arbetslaget ansvarar ni för att utveckla och upprätthålla en meningsfull och anpassad undervisning, där elevernas utveckling, lärande och inflytande står i centrum. Vi strävar efter att varje barn ska ha roligt, känna sig tryggt och få möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar.
Du är också delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet och bidrar aktivt till skolans kollegiala lärandeprocesser - för att tillsammans skapa en stark och hållbar pedagogisk verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning IF, lärare/speciallärare med annan motsvarande kompetens/erfarenhet som bedöms vara likvärdig och relevant för tjänsten.
Vi ser att du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för grundskolans verksamhet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom anpassad grundskola och av systematiskt utvecklingsarbete.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur. Dina personliga egenskaper
Vi söker efter en skicklig, driven och engagerad lärare och /eller pedagog som brinner för att göra positiv skillnad för alla elever - både de som är i behov av särskilt stöd och de som behöver extra utmaningar. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt gentemot både barn, föräldrar och kollegor.
Alla människors lika värde har en tydlig innebörd för dig och du ser mångfald som berikande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Att arbeta inom Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Vi har en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvårdstimme.
Vi kan komma att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Tillträde 8 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen till oss på Svenstaviks skola, dina nya kollegor och elever väntar på dig!
Kontaktinformation
Jerry Prestberg, Rektor, 0687-164 94
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00
Martin Jonsson, HR-konsult, 0687-161 79
Arbetsplats
Ängesvägen 4
845 31 Svenstavik Ersättning
