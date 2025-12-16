Speciallärare till SU-grupp åk. 7-9 till Mellanhedsskolan
Malmö kommun / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252899 Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Mellanhedsskolan!
Som samordnande speciallärare i skolans särskilda undervisningsgrupp ansvarar du för organisering och planering av arbetet i gruppen. Du samarbetar med kollegor, övrig elevhälsa och skolledning samt samverkar med andra aktörer och vårdnadshavare. Du planerar, genomför och utvärderar undervisning samt arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar. Du arbetar med relevanta kartläggningsverktyg och dokumenterar löpande enligt gällande styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa elever i åk 7-9 och har en speciallärarexamen med inriktning språk- läs och skriv alternativt Matematik för arbete i särskild undervisningsgrupp. Du har goda kunskaper gällande elevers olika behov i lärmiljön och hur man undanröjer hinder samt erfarenhet av arbete med elever med olika funktionsvariationer. Har du erfarenhet av arbete som speciallärare ser vi det som meriterande.
Du har god kännedom om skolans styrdokument och tar del av aktuell forskning och facklitteratur inom ditt område. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga att anpassa undervisning utifrån elevs behov samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg.
Du har god förmåga att strukturera och analysera ditt arbete och bygger goda relationer till elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mellanhedsskolan har verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 9, samt anpassad grundskola för årskurs 1-9. Det går cirka 1100 elever på skolan. Mellanhedsskolan har verksamhet i två byggnader. Mellanheden 1 har verksamhet för årskurs F-3 medan Mellanheden 2 verksamhet för årskurs 4-9.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tills vidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-04-07 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Marie Vatn marie.vatn@malmo.se 0708595497 Jobbnummer
9646912