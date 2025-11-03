Speciallärare till Stora Holm anpassad gymnasieskola
Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Beskrivning
Anpassad gymnasieskola i Göteborg expanderar och vi söker dig som vill vara med och bidra till vår skolas utveckling.
Hösten 2024 startade vi en ny skolenhet för elever inom individuellt program, många på tidig utvecklingsnivå. I höstas utökade vi med ytterligare tre klasser samt införde ett system med två lärare per klass. Den nya skolan ligger i ett lugnt och naturnära läge vid Stora Holm på Hisingen. Naturen och de fina omgivningarna blir en självklar del i undervisningen. Skolan har idag 44 elever fördelade på åtta klasser. Eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning, ofta med olika tilläggsdiagnoser som exempelvis autism, rörelsehinder, hörsel- eller synnedsättning.Dina arbetsuppgifter
Vi söker vi nu en speciallärare med gedigen erfarenhet av elevgruppen och med en stark tro på elevernas möjlighet att lära och utvecklas. Du kommer att vara en av 18 lärare som, utöver arbetet som undervisande lärare och mentor, driver den pedagogiska utvecklingen på skolan. Lärarkollegiets arbete sker i nära samarbete med skolans rektor, elevassistenter, elevhälsa, verksamhetsutvecklare och övrig personal. Varje klass består av 4 till 8 elever som behöver både struktur, förutsägbarhet, trygghet och omsorg likväl som att utmanas utifrån sina individuella förutsättningar. Du kommer tillsammans med klassens lärarkollega få planera och leda arbetet för de kompetenta och engagerade elevassistenter som ingår i arbetslaget och som är delaktiga i undervisningen. Vi arbetar tematiskt med ett gemensamt tema för varje termin. Vårt övergripande mål är Dag 1 år 5, vilket innebär ett arbete med de förmågor som våra ungdomar behöver utveckla för att klara sig så bra som möjligt i livet efter gymnasiet.
Vi förväntar oss att du håller dig uppdaterad på relevant forskning och bidrar till skolutveckling utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete. Du anpassar dina metoder och ditt bemötande efter elevernas behov och ser lärande i omsorgen och omsorg i lärandet. Du arbetar med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och tydliggörande pedagogik. Du kommer att, i nära kollegialt samarbete, medverka till att skapa en kultur och ett förhållningssätt som går i linje med skolans värderingar och pedagogiska förankring. För att lyckas så kommer uppdraget förutom driv och engagemang även att kräva tålamod och långsiktighet. Vi vill sträva efter en ödmjuk och prestigelös kultur där vi lär tillsammans och av varandra genom att sprida erfarenheter och goda exempel.Kvalifikationer
Du är legitimerad och behörig speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Du har gedigen erfarenhet av och kunskap om vår elevgrupp, gärna elever på tidig utvecklingsnivå.
Du har en god specialpedagogisk kompetens och erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och tydliggörande pedagogik. Du har erfarenhet av att planera och leda arbetet i klassrummet för elevassistenter. Utifrån elevernas behov är det positivt om du också har särskilt intresse av musik, rytmik och rörelse.
Du har erfarenhet av arbete med skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Du kan leda, inspirera och engagera dina kollegor. Du är pedagogisk, samarbetsinriktad, flexibel, lyhörd och självständig. Kunskaper i TSS eller teckenspråk är meriterande.Övrig information
Vi erbjuder dig som är legitimerad lärare och i övrigt uppfyller kvalifikationerna möjligheten att läsa vidare till speciallärare. Utifrån verksamhetens behov erbjuds studier på 20% av en heltid med bibehållen lön vid vidareutbildning som leder till speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Ann-Louise Saarinen 031-3672023 Jobbnummer
9585239