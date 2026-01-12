Speciallärare till Schillerska Gymnasiet
Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2026-01-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning
Schillerska gymnasiet är en modern skola i historisk miljö, med ca 1100 elever och drygt 100 personal under devisen "Här lever lärandet".
Vi finns centralt i Göteborg i kulturmärkta lokaler. Nära samarbete mellan elever, personal och omvärld ger en aktuell och efterfrågad utbildning där varje elevs utveckling står i centrum. Elevinflytande är centralt i skolans arbete och vi har en aktiv elevkår. Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/schillerska
för ytterligare information om Schillerska gymnasiet. Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med våra specialpedagoger, rektor, samt övrig elevhälsa planerar och driver du arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I samverkan med lärare och vårdnadshavare är du ett stöd vid anpassning av studier för dessa elever samt arbetar utifrån och följer upp åtgärdsprogram. Du är också stöd till rektor i skolutvecklingsarbetet med pedagogiska analyser. Vi arbetar utifrån förvaltningens kvalitetsarbete med att utveckla metoder för lärande bedömning.
Specialläraren skall kunna arbeta med elever, enskilt eller i grupp, i första hand utifrån specialpedagogens bedömning av elevernas behov. Vidare kan deltagande på lektioner förekomma för att hjälpa elever i den primära studiesituationen.
Vi söker en speciallärare som skall ge klassrumsnära stöttning men även kunna handleda och ge strukturstöd i diverse ämnen samt leda individ eller grupp som är i behov av extra träning. Du ska känna dig bekväm med att ge klassrumsnära stöttning i minst matematik, svenska och engelska men gärna fler ämnen. Vi förutsätter att du har en god förtrogenhet med kompensatoriska hjälpmedel och god kompetens vad gäller digitala lärverktyg. I tjänsten kan även handledning av lärare och elevassistenter ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med gymnasiebehörighet i flera ämnen, varav minst ett ska vara matematik, svenska eller engelska. Behörighet i ämneskombinationen matematik/svenska är meriterande liksom erfarenhet av undervisning i årskurs 7-9 är meriterande. Speciallärarexamen är ett krav.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visa intresse för och samverka i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Du är mycket flexibel och kan ställa om i dina arbetsuppgifter och metodik utifrån elevernas och verksamhetens behov.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Likaså har du förmågan att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag och kan agera på egen hand utifrån vad situationen kräver.
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiska förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
Vi förutsätter att du har mycket god förtrogenhet med kompensatoriska hjälpmedel och de rapporteringsfunktioner som används av elevhälsan. Vi vill även att du har mycket god IKT-kompetens och vana av att använda datorn som pedagogiskt och administrativt stöd.
Stämmer detta in på dig? Vänta inte med din ansökan, intervjuer sker löpande. Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/65". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Azade Hatami azade.hatami@educ.goteborg.se 0721432962 Jobbnummer
9678882