Speciallärare till Öjersjö Brunn skola åk F-5
2025-12-27
Söker du ett omväxlande uppdrag som speciallärare? Nu har vi möjlighet att erbjuda en tjänst som speciallärare där du arbetar brett i rollen som speciallärare för våra elever från förskoleklass till årskurs fem samt ingå i vårt specialpedagogiska team.
Inom det specialpedagogiska stödet är ni ett team på fem personer, specialpedagoger och speciallärare med ett gemensamt arbete med särskilt stöd. Ni arbetar nära varandra och övriga pedagoger på skolan samt elevhälsoteamet. Vi utökar nu vårt specialpedagogiska team med ytterligare en speciallärare med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling.
Arbetsuppgifterna kan innebära:
- Arbeta nära eleverna med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling.
- Stötta i SVA-undervisningen för lärare och elever.
- Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar.
- Skapa en trygg, tydlig och stödjande lärmiljö.
- Använda varierade pedagogiska metoder och verktyg för att möta olika lärstilar.
- Samarbeta med specialpedagog och pedagoger kring anpassningar och åtgärdsprogram.
- Ha en nära dialog med vårdnadshavare och delta i utvecklingssamtal.
- Dokumentera elevernas utveckling enligt gällande riktlinjer.
- Delta i arbetslag och bidra till undervisningens utveckling genom erfarenhetsutbyte.
- Arbeta kontinuerligt med utvärdering och anpassning av undervisningen.
Publiceringsdatum2025-12-27
Vi söker dig som är erfaren, behörig och legitimerad lärare för låg och/eller mellanstadiet samt har examen som speciallärare. Särskilt meriterade är om du har specialisering inom språk-, läs- och skrivutveckling
Som person är du lösningsinriktad, flexibel och har en god samarbetsförmåga med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är lyhörd som person och har förmåga att anpassa ditt bemötande och din kommunikation med eleverna utifrån deras behov. För att trivas i rollen behöver du ha förmåga att skapa ett strukturerat arbetssätt, vara ansvarsfull samt tillämpa ett lågaffektivt relationellt förhållningssätt i situationer som kräver det. Du tycker att det är viktigt och roligt att jobba i team kring elever!
Låter det som rätt uppdrag för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Vi planerar att hålla intervjuer v.4-6.
Din nya arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Välkommen till Öjersjö Brunn! Vi är en skola som ligger i Öjersjö omgiven av fin skog och natur. På skolan går 650 elever från förskoleklass till och med årskurs fem. På Öjersjö Brunn arbetar man i mindre hus och lagom stora arbetslag där lärarnas arbetsplatser finns bland eleverna, för att alla ska bli sedda och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolans personal är kunnig, engagerad och ligger i framkant vad gäller utveckling av undervisningen för att öka våra barns lärande. Vårt specialpedagogiska team arbetar nära tillsammans med pedagoger i arbetet med anpassningar och särskilt stöd.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
