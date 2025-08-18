Speciallärare till nyöppnad lärstudio på Sågbäcksgymnasiet
2025-08-18
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
Vi söker nu en Speciallärare till en nyöppnad lärstudio på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge kommun.
Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever företrädesvis inom olika yrkesprogram och introduktionsprogram. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare samt ett nära samarbete med olika branscher. Vi har fina renoverade lokaler och eleverna får utveckla sina praktiska färdigheter i våra välutrustade kök och verkstäder.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som speciallärare är du en naturlig del av elevhälsoarbetet på skolan. Du samarbetar med elevhälsoteamet, pedagoger och skolledning för att utveckla den pedagogiska verksamheten och skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, hälsa och utveckling.
En stor del av arbetet kommer att vara att driva arbetet med att starta upp vår nya lärstudio.
Ditt främsta uppdrag under läsåret 25/ 26 är att starta upp och driva vår nya lärstudio. Du kommer som ansvarig i lärstudion samarbeta med övriga speciallärare och undervisande lärare på skolan. Du arbetar nära arbetslag, rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare och bidrar med specialpedagogisk kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ditt uppdrag omfattar både förebyggande och främjande insatser, liksom stödjande arbete utifrån elevernas behov.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller har annan specialpedagogisk kompetens och erfarenhet av arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du har en lärarbakgrund och ett starkt engagemang för att bidra till elevers utveckling och lärande. Meriterande om du har erfarenhet av arbete i lärstudio.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har lätt för att samarbeta i team. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har förmåga att anpassa dig till förändrade behov och förutsättningar i verksamheten. Digitala verktyg använder du som en naturlig del i ditt dagliga arbete.
Du värdesätter och är drivande i det gemensamma lagarbetet, har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, skapa relationer samt är lösningsfokuserad. Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till personlig och kunskapsmässig utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Petronella Lundberg; Biträdande rektor: petronella.lundberg@huddinge.se
Enligt avtal.
