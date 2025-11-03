Speciallärare till Nordhemsskolan anpassad grundskola åk 7-9
Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Beskrivning
Nu söker vi en speciallärare till anpassad grundskola för undervisning i ämnesområden i årskurs 7-9.
Nordhemsskolan 2-9 är en anrik skola som ligger i hjärtat av Linnéstaden, på lagom avstånd från city och Slottsskogen. Du tar dig enkelt hit då spårvagns- och bussnäten strålar samman vid Järntorget, strax norr om skolan.
På skolan går drygt 800 elever varav cirka 200 i låg- och mellanstadiet. Nordhemsskolan satsar stort på lärande med fokus på god undervisning i en trygg miljö. Skolan består av en grundskola och anpassad grundskola vilka leds av ett team bestående av rektor, tre biträdande rektorer och drygt 110 medarbetare. Nordhemsskolan arbetar med PALS - ett skolövergripande arbetssätt som baseras på relationsskapande, tydlighet och struktur på ett såväl främjande förebyggande som direkt åtgärdande plan.Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning hos oss kommer du att undervisa i anpassad grundskolas ämnesområde åk 7-9. Du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och dokumentation, enligt Lgra22. Du kommer att ingå i ett arbetslag och ha nära samarbete med andra lärare och elevassistenter. Du förväntas ta ett stort ansvar för att eleverna ges möjlighet att utvecklas till en självständig elev utifrån sina förutsättningar. Du ansvarar för att planerade åtgärder genomförs och deltar i uppföljning och utvärdering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Vidare har du behörighet att undervisa i anpassad grundskola för årskurs 7-9 i ämnesområden. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som speciallärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete i anpassad grundskola samt fördjupade kunskaper inom AKK och samt har erfarenhet av att arbeta med elever som har IF i kombination med autism.
Bemötande och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper då din roll innebär ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare, övrig personal och rektor. Vi söker dig som är lösningsfokuserad och ser möjligheter i förändringar. Du jobbar för att eleven får vad den personen behöver. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Du som söker kommer att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Sepideh Khalilallahi sepideh.khalilallahi@grundskola.goteborg.se 031-3673811 Jobbnummer
9585673