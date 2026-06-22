Speciallärare till Njupkärrs skola - En skola att växa i
Tyresö Kommun / Speciallärarjobb / Tyresö Visa alla speciallärarjobb i Tyresö
2026-06-22
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Vad vi gör och vill
Njupkärrs skola är en F-6 skola med ca 250 elever. Vi som arbetar på Njupkärrs skola strävar efter att skapa en lärmiljö där alla våra elever ges förutsättningar att lyckas genom höga förväntningar, delaktighet och omtanke. Det gör vi genom ett tätt samarbete i årskursteam samt genom ett välfungerande elevhälsoteam och engagerad skolledning.
"Alla barn gör rätt om de kan" är ett förhållningssätt som genomsyrar vår verksamhet.
Sommaren 2027 flyttar vi in i Nya Njupkärrs skola - en nybyggd, modern skola med goda förutsättningar för framtidens lärande.
Skolan har gångavstånd till Tyresö centrum samt skog och bad inpå knuten. Kommunikationerna är goda till bland annat Nacka, Haninge och Stockholm.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Till Njupkärrs skolas elevhälsoteam söker vi nu en speciallärare (100%) för undervisning i svenska och matematik i årskurs F-6.
Du kommer att ha ett nära samarbete med pedagoger i dina årskursteam och med andra speciallärare på skolan.
Du ingår i ett arbetslag med kompetenta och engagerade pedagoger med lång erfarenhet - pedagoger som vill göra skillnad för våra elever - varje dag. Vårt mål är att skapa en trygg och förutsägbar miljö för våra elever, där de ska få rätt förutsättningar för att utvecklas mot sin fulla potential.
Vem är du?
Du är legitimerad speciallärare för åk F-6 med behörighet i matematik och svenska. Du har god kompetens inom läs och skrivinlärning för åk F-3 samt kompetens för samt erfarenhet av att arbeta med elever med mångfacetterade svårigheter.
Du har god IT-kompetens och erfarenhet av olika läs och skrivprogram. Önskvärt är att du har använt Prorenata för att dokumentera särskilt stöd samt att du är behörig i svenska som andra språk F-6.
Du är en naturlig ledare i klassrummet och har en god pedagogisk förmåga. Naturligtvis så har du ett positivt förhållningssätt och möter elever, vårdnadshavare och kollegor med kompetens och värme. Du är trygg i din lärarroll, har hög arbetsmoral och är driven i att utveckla din undervisning. Tillsammans med dina kollegor vill du utveckla vår skola.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 1 juli 2026. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Biträdande rektor, Linnea Nyberg, 08-578 298 72, linnea.nyberg@tyreso.se
Rektor, Maria Larsson Busse, 08-578 274 60, maria.larssonbusse@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Maria Busse maria.larssonbusse@tyreso.se +46857827460 Jobbnummer
9972197