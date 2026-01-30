Speciallärare till Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola, Nacka kommun
2026-01-30
Har du erfarenhet och stort intresse av att undervisa elever inom autismspektrum på en anpassad skola? Vill du vara med att fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans med våra kompetenta, erfarna, stolta och engagerade pedagoger? Sök då rollen som speciallärare på Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som speciallärare undervisar du elever med autism och intellektuell funktionsnedsättning som läser ämnesområden mellan årskurs 7-9. Eleverna delar lokal och samarbetar med gymnasiets individuella program. Du undervisar i alla ämnesområden, i mindre grupper och individuellt. I nära samarbete med kollegor har du ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag, vilket inkluderar såväl undervisning som raster, lunch och övergångar.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplanen för att uppnå maximal utveckling hos eleverna. Du följer läroplanen samt anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Du upprättar och följer upp åtgärdsprogram samt dokumenterar elevernas behov av särskilt stöd. Du samverkar kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan. I rollen ingår mentorskap, utvecklingssamtal och nära kontakt med vårdnadshavare. Som speciallärare är du arbetslagsledare för ett större antal elevassistenter som du även handleder i det dagliga pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare deltar du kontinuerligt på pedagogiska konferenser, arbetslagsmöte och APT.
Du ingår i ett arbetslag för högstadiet och gymnasiet. Du arbetar i team samt har ett nära samarbete med elevassistenter, skolledare och övriga speciallärare. Ni träffas regelbundet samt samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• förskollärarlegitimation och/eller lärarlegitimation
• speciallärarexamen med specialisering intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet av att undervisa elever inom autismspektrum som läser ämnesområden inom den anpassade skolan
• erfarenhet av att arbeta med elever med kombination av olika NPF-diagnoser
• erfarenhet av att använda teckenkommunikation och/eller andra alternativa kommunikationssätt som stöd, exempelvis bildstödskommunikation och TAKK
• kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik
• bred teoretisk kunskap om autism och erfarenhet av att omsätta teorin i praktiken
• god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att arbeta som speciallärare och/eller lärare inom anpassad grund- och gymnasieskolan
• erfarenhet av att arbeta inom grundskola
• erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete
• relevanta utbildningar eller kurser inom autismspektrum
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel, lösningsfokuserad och kreativ person som är öppen för nya situationer och lösningar samt har förmåga att tänka om, nytt och utanför boxen. Genom en god helhetssyn har du förmåga att planera, agera och fatta beslut utifrån både elevernas bästa och verksamhetens behov. Du är en trygg, stabil och professionell person som behåller lugnet och använder dig av ett lågaffektivt bemötande även i stressiga och pressade situationer. För att trivas i rollen är det viktigt att du både vill och klarar av att arbeta med elever som kan uppvisa utmanande beteende. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola är en inbjudande, välfungerad och trivsam arbetsplats i en fantastisk miljö. Vi ligger i Saltsjö-Boo med 20 minuter från Slussen. Vi har egen gård samt nära till skog, vatten och natur. Att arbeta hos oss är spännande, intressant och stundom riktigt utmanande. Vi är en unik arbetsplats med professionella, engagerade och stolta medarbetare samt har stora fina lokaler där eleverna till viss del har egna hemvister. Våra skolledare och medarbetare har stor kompetens, erfarenhet och kunskap. Vi har ett mycket nära, gott och prestigelöst samarbete samt arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Som anställd hos får du vara med att påverka samt komma med idéer och tankar. Vi erbjuder dig även en gedigen introduktion, subventionerad lunch, lån av arbetskläder samt god tillgång till fri parkering. Läs mer om hos här
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 10 augusti 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
expedition
Facklig företrädare Sveriges lärare nacka@sverigeslarare.se 070-4318974 Jobbnummer
9713033