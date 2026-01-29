Speciallärare till Kvarnbyskolans AGR, som växer så det knakar

Stockholms kommun / Speciallärarjobb / Stockholm
2026-01-29


Visa alla speciallärarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.

Välkommen till oss

Vår vision är att vara en attraktiv skola för våra elever och anställda, där vi möter dagen med excellens, vilket vi gör genom våra ledord kommunikation, trygghet och lärande.

Kvarnbyskolan är en F - 6 skola med ca 310 elever inklusive anpassad grundskola. Skolan ligger i Rinkeby och har ändamålsenliga lokaler ca 5 minuter från t-banan. Kvarnbyskolan räknar med ett komplett elevhälsoteam och ett bemannat skolbibliotek.
Den anpassade grundskolan ligger i grundskolans lokaler och vi arbetar för inkludering utifrån alla elevers förutsättningar. Vi har två inriktningar, ämnesområden och ämnen.

Du kommer till
Fantastiska elever
Fräscha lokaler
Anpassade lärmiljöer
Ett trevligt arbetslag
Kompetenta kollegor
Hög personaltäthet
Små elevgrupper
Närvarande ledning
Handledning
Systematiskt kvalitetsarbete
Såväl digitala som analoga arbetsmaterial och verktyg.
mm.
Din roll, kompetens och erfarenhet

Vi söker två speciallärare med inriktning mot och erfarenhet av anpassad grundskola.
Du förväntas planera, genomföra och utvärdera undervisningen, samt föra tillhörande elevdokumentation.

Vi söker dig som har ett gott, etiskt förhållningssätt gentemot elever och kollegor, är driven, god lagspelare och brinner för barns lärande och utveckling! Du ska vara en god pedagog som ständigt söker nya vägar för lärande och är insatt i den anpassade skolans läroplan. Du har tålamod, ledarskap, självständighet, flexibilitet, uthållighet, målinriktning, arbetsglädje och professionalitet

Att arbeta som lärare på anpassad grundskola innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som lärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö med en god balans av omsorg och lärande - därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Publiceringsdatum
2026-01-29

Kvalifikationer
Du ska:

• ha speciallärarlegitimation med behörighet för ämnen i anpassad grundskola åk 1-6
• ha erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning och NPF
• ha god kännedom om elever inom NPF och verktyg för att skapa en god lärmiljö som är tydlig, förutsägbar, positiv och stärker känslan av sammanhang.
• ha ett lågaffektivt bemötande
• ha ett inkluderande förhållningssätt

Det är meriterande om du har:

• erfarenhet av tecken som stöd (TAKK)
• erfarenhet av att använda bildstöd

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
Månadslön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/458".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbyskolan

Kontakt
Liza Lundgren
liza.lundgren@edu.stockholm.se
08-50843613

Jobbnummer
9710660

Prenumerera på jobb från Stockholms kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms kommun: