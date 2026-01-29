Speciallärare till Kvarnbyskolans AGR, som växer så det knakar
Välkommen till oss
Vår vision är att vara en attraktiv skola för våra elever och anställda, där vi möter dagen med excellens, vilket vi gör genom våra ledord kommunikation, trygghet och lärande.
Kvarnbyskolan är en F - 6 skola med ca 310 elever inklusive anpassad grundskola. Skolan ligger i Rinkeby och har ändamålsenliga lokaler ca 5 minuter från t-banan. Kvarnbyskolan räknar med ett komplett elevhälsoteam och ett bemannat skolbibliotek.
Den anpassade grundskolan ligger i grundskolans lokaler och vi arbetar för inkludering utifrån alla elevers förutsättningar. Vi har två inriktningar, ämnesområden och ämnen.
Du kommer till
Fantastiska elever
Fräscha lokaler
Anpassade lärmiljöer
Ett trevligt arbetslag
Kompetenta kollegor
Hög personaltäthet
Små elevgrupper
Närvarande ledning
Handledning
Systematiskt kvalitetsarbete
Såväl digitala som analoga arbetsmaterial och verktyg.
mm.
Din roll, kompetens och erfarenhet
Vi söker två speciallärare med inriktning mot och erfarenhet av anpassad grundskola.
Du förväntas planera, genomföra och utvärdera undervisningen, samt föra tillhörande elevdokumentation.
Vi söker dig som har ett gott, etiskt förhållningssätt gentemot elever och kollegor, är driven, god lagspelare och brinner för barns lärande och utveckling! Du ska vara en god pedagog som ständigt söker nya vägar för lärande och är insatt i den anpassade skolans läroplan. Du har tålamod, ledarskap, självständighet, flexibilitet, uthållighet, målinriktning, arbetsglädje och professionalitet
Att arbeta som lärare på anpassad grundskola innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som lärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö med en god balans av omsorg och lärande - därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, kollegor och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
Du ska:
• ha speciallärarlegitimation med behörighet för ämnen i anpassad grundskola åk 1-6
• ha erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning och NPF
• ha god kännedom om elever inom NPF och verktyg för att skapa en god lärmiljö som är tydlig, förutsägbar, positiv och stärker känslan av sammanhang.
• ha ett lågaffektivt bemötande
• ha ett inkluderande förhållningssätt
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av tecken som stöd (TAKK)
• erfarenhet av att använda bildstöd
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
