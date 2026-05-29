Speciallärare till Kumlaby skola 4-6!
Vill du vara med och forma dagens unga i en stimulerande skolmiljö? Vi söker nu en engagerad speciallärare till Kumlaby skola F-6.
Kumlaby skola är en F-9 skola belägen i södra delen av Kumla. Här finns även anpassad grundskolan för åk 1-9. I närheten av skolan finns fina utemiljöer med många möjligheter till olika uteaktiviteter. Vi förväntar oss ca 200 elever höstterminen -26. Skolans organisation delas i tre arbetslag som är uppdelade årskursvis.
Elevhälsan deltar i konferenser kontinuerligt och vi har mycket nära arbete med närvarocoach. Vi kommer i höst att koncentrera oss på att utveckla klassrumsmiljön, språkutveckling samt vår fritidsverksamhet.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som lärare i åk 4-6 arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan samt rektor. I samarbete med övriga kollegor och elevhälsan arbetar ni för en god lärmiljö för eleverna.
Som speciallärare arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan, samt rektor och biträdande rektor. I din roll som speciallärare undervisar du elever med behov av särskilt stöd och kommer att arbeta i vår flexenhet samt mot elever i klass. Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande samt ser individens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. I rollen som speciallärare är förmågan att kunna kommunicera och samverka med elever, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper av stor vikt. Som speciallärare genomför du pedagogiska utredningar, utformar åtgärdsprogram, följer upp och utvärderar insatta åtgärder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som speciallärare
* arbeta främjande och förebyggande, samt stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
* följa upp och utvärdera insatta åtgärder på organisation-, grupp- och individnivå
* ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd samt kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.
* bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning
* vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare utifrån specialisering
* i samarbete med elevhälsoteamet genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd gällande språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling för elever.
Samarbete, professionalitet och elevfokus är viktiga ledord i vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad speciallärare i grundskolan
• alltid sätter elever i centrum
• är engagerad, trygg i din roll och har god samarbetsförmåga
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Övrigt meriterande:
• erfarenhet av barn med NPF samt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande
• erfarenhet av att driva utvecklingsarbete på skolan.
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation. Läs mer om hur det är att jobba i Kumla kommun på kumla.se/jobb.
Anställning sker om erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 46/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
)
692 80 KUMLA
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun
Rektor Kumlaby skola F-6
Lena Karlsson lena.karlsson@kumla.se 019588400
