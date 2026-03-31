Speciallärare till Kronetorpsskolan-Anpassad grundskola
2026-03-31
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
Burlöv växer och i augusti 2026 öppnar Kronetorpskolan, en modern F-6-skola med fantastiska lärmiljöer och arkitektur för både grundskola och anpassad grundskola. Skolan är placerad mellan Arlöv och Åkarp och kommer ge plats till drygt 550 elever
Med fokus på lärande genom rörelse skapas en miljö där elever kan vara aktiva i vardagen och koppla ihop kunskap, rörelse och hälsa.
Om Kronetorpskolan
En skola för lärande, utveckling och gemenskap
Kronetorpsskolan är en plats där varje elev ges möjlighet att växa - kunskapsmässigt, socialt och som individ. Vi skapar en lärmiljö som präglas av trygghet och studiero, där alla elever får de bästa förutsättningarna att lyckas.
Vi har höga förväntningar på både elever och personal, eftersom vi vet att det gör skillnad. Genom tydliga mål, gemensamt ansvar och ett starkt engagemang arbetar vi för att varje elev ska nå sin fulla potential.
Hos oss är ansvar och delaktighet inte bara ord - det är en självklar del av vardagen. Elever och medarbetare är med och påverkar, tar ansvar och bidrar aktivt till skolans utveckling.
Vi tror på kraften i att arbeta tillsammans. Genom samarbete, tillit och ett gemensamt fokus på lärande, bygger vi en stark kultur där både elever och vuxna utvecklas och lyckas - tillsammans.
Hos oss blir du en del av en skola där;
* Trygghet och studiero är grunden för lärande
* Struktur och tydlighet skapar förutsättningar för alla elever att lyckas
* Lärande genom rörelse är en naturlig del av skoldagen
* Relationer och elevfokus står i centrum
* Samarbete, samverkan och kollegialt lärande driver utvecklingen framåt
* Höga förväntningar och gemensamt ansvar skapar framgång
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en skola där både elever och vuxna utvecklas, känner delaktighet och får möjlighet att lyckas.
Välkommen att vara med och bygga en skola med tydlig riktning, höga ambitioner och ett starkt gemensamt ansvar - där vi gör skillnad, tillsammans.
Arbetsuppgifter
Om rollen
Som speciallärare i anpassad grundskola på Kronetorpskolan har du en central och ledande roll i att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö för eleverna. Du är med och lägger grunden för elevernas lärande och utveckling genom att bidra till en skoldag som präglas av tydlighet, delaktighet och framtidstro.Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare har du en central roll i att planera, genomföra, följa upp och analysera undervisningen utifrån elevernas individuella behov. Du ansvarar för att skapa en strukturerad, tillgänglig och inkluderande lärmiljö där undervisningen blir begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna.
Du leder och fördelar arbetet inom arbetslaget, där dina närmaste kollegor är elevassistenter och grundlärare i fritidshem. Genom handledning, kollegialt lärande och ett nära samarbete bidrar du till att utveckla undervisningens kvalitet och skapa en gemensam riktning i verksamheten.
En viktig del av uppdraget är att löpande bedöma, följa upp och analysera elevernas utveckling och din undervisning både självständigt och tillsammans med kollegor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev att nå så långt som möjligt.
Du ser också värdet av och möjligheterna i samverkan med grundskolan, där samarbete mellan verksamheter stärker både elevernas utveckling och skolans helhet. Vi bygger strukturer tillsammans och utvecklar undervisningen gemensamt.Kvalifikationer
Vi söker dig som;
* Har lärarlegitimation och speciallärarexamen med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
* Har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola eller med elever med NPF och intellektuell funktionsnedsättning
* Har ett tydligt, tryggt och strukturerat ledarskap
* Arbetar lågaffektivt och har ett starkt relationellt förhållningssätt
* Är lugn, stabil och lösningsfokuserad
* Har god förmåga att organisera, leda och utveckla arbetet både för dig själv och andra
* Är skicklig i att bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025) Arbetsplats
Burlövs kommun, Kronetorpskolan Kontakt
Samordnare Anpassad grundskola
Lisa Söderlund lisa.soderlund@burlov.se 040-6256210 Jobbnummer
