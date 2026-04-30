Speciallärare till komvux som anpassad utbildning, vikariat 90%
Vill du bli en av oss och tillsammans med oss fortsätta att utveckla vår verksamhet med fokus på eleverna!
Det här erbjuder vi dig!
Välkommen med din ansökan till ett utvecklande jobb som lärare på komvux, anpassad utbildning.
Du kommer att undervisa på komvux som anpassad utbildning, i dagligt tal Lärvux. Du delar ansvar för planering, genomförande, dokumentation och bedömning av undervisning och av elevers framsteg och utveckling. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och ha ett nära samarbete med övriga lärare. Hos oss får du ett spännande och viktigt uppdrag!
Tillsammans med kollegorna ansvarar du för antagning, schemaläggning, undervisning och utveckling av verksamheten. Som lärare på komvux som anpassad utbildning ingår även att du samarbetar med personer i elevernas nätverk för att skapa en utvecklande och meningsfull undervisningssituation.
Vi erbjuder ett vikariat med start från och med 2026-08-11 till och med 2026-12-23. Tjänsten är ett vikariat för en medarbetare som provar andra arbetsuppgifter och tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas, men med möjligheter till förlängning. Din arbetsplats kommer att vara på komvux som är en del av Arbetsmarknadsförvaltningen. Vi har våra lokaler på gamla regementsområdet T4 i Hässleholm med gångavstånd till både buss och tåg.
Vi erbjuder dig en arbetsplats präglad av öppenhet och kollegialt lärande, där vi tillsammans arbetar med att stödja, coacha och stimulera våra elever i sitt lärande så de kan nå sina individuella mål.
Vem är du?
Du har en lärarexamen med legitimation och/eller speciallärarutbildning och även pedagogisk erfarenhet av att undervisa inom anpassad utbildning med elever som har kognitiva svårigheter på grund av en intellektuell funktionsnedsättning och/eller förvärvad hjärnskada. Vi ser gärna att du är utbildad inom MA/NO, men meriterande även med andra ämnen. Du är väl förankrad i skolans styrdokument och uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna samt skapar förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling.
Du är strukturerad och har erfarenhet av tydliggörande pedagogik samt IT-kunskaper då eleverna använder datorer och Ipad i undervisningen. Vi ser det som meriterande med specialpedagogisk kompetens eller genomförda kurser/utbildning kring personer med särskilda behov, kognitiva svårigheter, IF eller liknande.
Som person är du engagerad, flexibel, lyhörd för varje elevs förutsättningar och har lätt för att skapa relationer med elever och personal samt förmågan att möta eleverna på ett individuellt plan och förstå deras behov.
Du är trygg och stabil i din roll som pedagog och bidrar till nytänkande och kreativitet. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och är bra på att samarbeta och skapa goda relationer till kollegor och elever.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy

Publiceringsdatum: 2026-04-30
Vi har planerat att ha intervjuer den 29 maj. Intervjuerna kommer äga rum i våra lokaler på Löjtnant Granlunds väg 16.
Till ansökan vill vi att du bifogar CV där du berättar om dina erfarenheter av arbete med målgruppen samt lärarlegitimation/examensbevis från din (special)lärarutbildning där dina olika behörigheter framgår.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.

Om företaget
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser och kommunens vuxenutbildning. Vi arbetar strategiskt med insatser som möter invånare och arbetsmarknadens behov. Förvaltningens övergripande huvuduppdrag är att samordna processer för att bidra till att fler individer når egen hållbar försörjning. I förvaltningen finns Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och Yrkeshögskolan Syd.
Komvux uppdrag är att stödja och stimulera vuxnas lärande genom att erbjuda ett brett utbildningsutbud genom särskild utbildning för vuxna, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar samt ett lärcenter. Vi arbetar med att utifrån flexibelt lärande ge förutsättningar att möta eleven utifrån dennes förutsättningar och behov.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Hässleholms kommun
https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
)
281 80 HÄSSLEHOLM

Arbetsplats
Arbetsmarknadsförvaltningen, Komvux, Anpassad utbildning Kontakt
Sveriges Lärare 0451-268158

Jobbnummer: 9885429
