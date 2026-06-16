Speciallärare till Komvux som anpassad utbildning
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Speciallärarjobb / Katrineholm Visa alla speciallärarjobb i Katrineholm
2026-06-16
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Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Komvux i Katrineholms kommun har en aktiv roll i att främja den lokala och regionala kompetensförsörjningen genom att erbjuda flexibla och individanpassade utbildningar utifrån arbetsmarknaden och kommuninvånarnas behov. Komvux erbjuder bland annat SFI, grundläggande- och gymnasiala utbildningar, anpassad utbildning för vuxna, yrkesutbildningar och samhällsorientering för vissa nyanlända.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument. Du anpassar undervisningen efter elevernas behov förutsättningar och mål samt dokumenterar och bedömer deras kunskapsutveckling. Undervisningen präglas av ett tydliggörande pedagogiskt förhållningssätt där du använder lärverktyg på ett ändamålsenligt och kreativt sätt. Digitala verktyg som dator och iPad, är en naturlig del av undervisningen och används för att stödja elevernas lärande och utveckling.
Du samarbetar nära kollegor i arbetslaget kring planering, utveckling och kvalitetsarbete inom verksamheten. Arbetet innebär även deltagande i gemensamma processer kring antagning och schemaläggning, samt ett aktivt bidrag till det kollegiala lärandet och den pedagogiska utvecklingen. I tjänsten ingår även att samverka med elevernas nätverk, exempelvis stödpersoner, arbetsgivare och andra externa aktörer. Du arbetar för att skapa en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö där elevernas självständighet, delaktighet, utveckling och vardagsnära sammanhang främjas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en speciallärarexamen mot intellektuellt funktionshinder. Lärarexamen med legitimation i språk är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med målgruppen samt har en hög digital kompetens. Vidare är det meriterande om du är har erfarenhet av vuxenutbildning och är skicklig på att använda alternativ och kompletterande kommunikation i den dagliga undervisningen. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att följa upp och utvärdera undervisning och anpassningar.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329631/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Drottninggatan 19 (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Arbetsplats
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna-Lena Karlsson Anna-Lena.Karlsson@katrineholm.se 0150-574 92 Jobbnummer
9965136