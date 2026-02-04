Speciallärare till Komvux Lekeberg - SFI & Yrkesvux
Lekebergs Kommun / Speciallärarjobb / Lekeberg Visa alla speciallärarjobb i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Inspireras och utvecklas med oss på Komvux Lekeberg!
Vill du vara med och göra skillnad? På Komvux Lekeberg söker vi nu en engagerad medarbetare som tillsammans med oss vill främja lärande och bidra till en positiv utveckling i våra vuxenutbildningar.
Om rollen
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst på deltid (50 %) med visstidsanställning och möjlighet till tillträde enligt överenskommelse. Som en del av vuxenutbildningen kommer du att arbeta med att stödja och vägleda våra elever för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deras lärande och utveckling. Vi sätter eleven i centrum och strävar efter att erbjuda stöd utifrån varje individs behov och förutsättningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Undervisa, handleda och stötta elever inom vuxenutbildningen.
• Skapa och genomföra pedagogiska aktiviteter som uppmuntrar till livslångt lärande.
• Samarbeta med kollegor och andra aktörer för att främja elevers studieresultat och personliga utveckling.
• Följa upp och utvärdera elevers framsteg i enlighet med utbildningsplaner och målsättningar.
Om dig
Vi söker dig som brinner för lärande och som trivs med att inspirera och motivera andra. Du har en pedagogisk bakgrund och erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning är meriterande. Vi ser att du:
• Har relevant utbildning inom området samt god kännedom om vuxenutbildningens uppdrag och regelverk.
• Har god samarbetsförmåga och kan kommunicera tydligt med elever, kollegor och aktörer.
• Är flexibel, initiativtagande och lösningsfokuserad.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
Vad vi erbjuder
På Komvux Lekeberg blir du en del av en verksamhet där vi lägger stor vikt vid delaktighet, trygghet och personlig utveckling. Här får du möjligheten att arbeta i en kommun som är både effektiv och framåtsträvande med fokus på hållbarhet och trygghet för invånare och medarbetare.
Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö där du får använda och utveckla dina förmågor.
• Möjlighet att påverka och bidra till en positiv utveckling för våra elever och vår verksamhet.
• Värdefullt samarbete med erfarna kollegor i ett transparent och inbjudande arbetsklimat.
• Närheten till både storstadens utbud och landsbygdens charm i Lekebergs kommun.
Välkommen att bli en del av vår framtid!
Vill du vara med på vår resa? Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av vår engagerade och innovativa verksamhet på Komvux Lekeberg. Tillsammans skapar vi en plattform för livslångt lärande och en positiv framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303988". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Arbetsplats
Vuxenutbildningen Kontakt
Teamledare
Johanna Reimfelt johanna.reimfelt@lekeberg.se 0725401496 Jobbnummer
9721729