Speciallärare till Individuella programmet på Bergslenagymnasiet
2026-03-03
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats.
Bergslenagymnasiet är en anpassad gymnasieskola med fyraåriga utbildningar för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder sex nationella yrkesprogram och det individuella programmet där eleverna läser sex ämnesområden. Målet är att eleverna ska bli anställningsbara inom vald yrkesinriktning eller nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Verksamheten präglas av en trygg lärandemiljö och en professionell syn på målgruppen. Före och efter skoltid erbjuds även korttidstillsyn för elever vid Bergslenagymnasiets enheter. Som medarbetare hos oss blir du en del av ett engagerat kollegium där vi tillsammans skapar meningsfull undervisning och lägger grunden för livslångt lärande. Bergslenagymnasiet finns på Bergslenagatan, Viared och Sörmarksgatan.
Speciallärare till Individuella programmet på BergslenagymnasietPubliceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Undervisa på Individuellt program utifrån ämnesområdesplaner.
Arbeta digitalt för att främja digitaliseringens betydelse för målgruppen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Undervisa i följande ämnesområden: Estetisk verksamhet, Språk och kommunikation, Natur och miljö, Individ och samhälle, Idrott och hälsa samt Hem och konsumetkunskap.
• Anpassa din undervisning utifrån elevens individuella förutsättningar och behov.
• Planera, genomföra, följa upp och analysera din egna insats och elevernas resultat.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Kvalifikationer
Du som söker har:
• speciallärarexamen - förskollärare/grundskollärare
• goda kunskaper i AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.
• erfarenhet av undervisning inom anpassade skolformer och elever med autism samt andra tilläggsdiagnoser.
• god social kompetens, tar egna initiativ, kan arbeta självständigt och ihop med andra. Du är positivt inställd till utmaningar och arbetar på ett kreativt sätt.
• förståelse och kunskap om digitaliseringens betydelse för målgruppen
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor, elevassistenter som övriga funktioner på skolan.
