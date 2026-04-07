Speciallärare till IM vid Jämtlands Gymnasium Wargentin
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Wargentin är norra Sveriges största gymnasieskola. Skolan är belägen mitt i centrala Östersund, lokalerna är ljusa och fräscha och har myllrande elevsociala ytor och moderna klass- och arbetsrum. På Jämtlands Gymnasium Wargentin samarbetar vi inom och mellan våra arbetslag och det finns stora möjligheter till kollegialt lärande.
Välkommen att söka jobb hos oss - Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!
Vi söker två legitimerade lärare med speciallärarexamen inom svenska, engelska eller matematik. Tjänsterna är heltidstjänster (100 %) med start 2026-08-10.
Dina framtida arbetsuppgifter
Vi söker två speciallärare för undervisning inom introduktionsprogrammen. Du blir en del av ett arbetslag där du bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö för elever med särskilda utmaningar.
I rollen arbetar du nära eleverna under skoldagen och planerar, genomför och följer upp undervisning samt stödinsatser på både grupp- och individnivå. Du samverkar med rektor, specialpedagog, elevhälsa, kollegor och vårdnadshavare för att anpassa undervisningen efter varje elevs behov.
Elevgruppen består ofta av elever med erfarenhet av problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa och/eller sociala utmaningar. Målet är att stödja eleverna i att nå behörighet för vidare studier eller förbereda dem för arbetsmarknaden.
Vem är du?
Du är en lösningsfokuserad pedagog med ett positivt förhållningssätt till uppdraget. Du arbetar strukturerat, målinriktat och med ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som du är flexibel och anpassar undervisningen efter varje elevs behov.
Du har ett starkt engagemang för elever i behov av särskilt stöd och god kunskap om hur du skapar tillgängliga lärmiljöer. Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer är meriterande.
Du samarbetar väl med kollegor och bidrar aktivt till ett professionellt lärande i arbetslaget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa struktur och utveckling inom givna ramar.
Du är trygg i arbetet med dokumentation och bedömning enligt gällande styrdokument och använder digitala verktyg som en naturlig del av din undervisning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en modern och välfungerande arbetsplats med goda förutsättningar för dig att utvecklas i din roll. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, stöd och kollegialt lärande är en naturlig del av vardagen.
Som anställd hos oss har du tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636), http://www.jgy.se
Rådhusgatan 19 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersund Kontakt
Gunilla Kvist gunilla.kvist@jgy.se 0104902418
