Speciallärare till Hyddans anpassade grund- och gymnasieskola
2026-02-04
Aneby
Habo
Mullsjö
Vaggeryd
Nu söker vi på Hyddans anpassade grund- och gymnasieskola en speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Möjlighet att arbeta i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet.
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra elever
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Din roll Enligt vårt pedagogiska ramverk arbetar vi med individen i centrum. I rollen som lärare ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning och elevernas lärande. Det är också viktigt att skapa ett nära samarbete med vårdnadshavare till elever och övriga viktiga personer i elevernas nätverk.
Du deltar i kontinuerliga lärarmöten och tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans arbetslag.
Om Hyddans skola
Hyddans skola är en anpassad grund- och gymnasieskola lantligt beläget en bit utanför Jönköping. Hos oss hittar du ett fantastiskt gäng med stark gemenskap och hög kompetens till vår mycket spännande målgrupp. Skolan har idag 11 elever i åldrarna 7-21 år och en hög personaltäthet. Skolan ligger naturnära, nära service och till kollektivtrafik med bra förbindelser till Jönköping.
Eleverna på Hyddan har diagnos intellektuell funktionsnedsättning (måttlig/mycket svår) i kombination med autism (nivå 3 alt. 2), vilket innebär att eleverna har ett omfattande behov av stöd i dagens alla moment. Större delen av eleverna har även en språkstörning samt ofta förekommande problemskapande beteenden. Detta kan vara utåtagerande beteenden, hyperaktivitet och självskadebeteenden. Vi utgår ifrån att alla har en personlig pedagogisk design.
Många av våra elever har sitt boende inom Nytida, vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Nytidas barn- och ungdomsboenden där alla har individen i fokus. Flera av våra elever har en svår skoltid bakom sig och att vända upplevelsen av skolgången till något positivt är otroligt viktigt och motiverande för oss. Vi fokuserar på styrkor, intressen och drömmar. Det för att varje elev ska känna lust och motivation till lärande.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning och har erfarenhet av att arbeta på anpassad skola/med målgruppen.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska både i skrift och tal, detta är väldigt viktigt så om du inte uppfyller det kriteriet ber vi dig att inte söka denna tjänst. Då de äldsta eleverna på skolan kan vara ca 20-21 år är det en fördel om du är äldre än dem.
Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets pedagogiska mål, vision och ekonomiska ramar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
För mer information kontakta rektor: Jeanette Ljungqvist 072-5843037
Facklig kontakt: Lärarförbundet tfn 0770-33 03 03
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Innan anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
