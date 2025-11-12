Speciallärare till Hvitfeldtska gymnasiet
2025-11-12
Beskrivning
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647! Vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet har ca 2050 elever och 220 personal.
Vår skola ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Vi är väldigt stolta över att erbjuda utbildningar som är kunskapsinriktade och med internationell anknytning. Skolans elevkår är Göteborgs största och mest aktiva, och vårt bibliotek med personal har vunnit flera utmärkelser. Vi har en lång tradition med olika sammankomster under året där personalen samlas. Besök gärna vår hemsida www.hvitfeldtska.se
för mer information om oss.Dina arbetsuppgifter
Vi har utökat vår verksamhet med en helt ny skolenhet som startade nu i augusti, med program som tidigare tillhörde en friskola. Programmen som finns på enheten är Försäljning och service, Hotell och turism, Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet.
Vi behöver nu fler kompetenta speciallärare till det befintliga kollegiet som består av engagerade och ämneskunniga lärare. Tillsammans med elevhälsan planerar och driver du arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I samverkan med lärare och vårdnadshavare är du ett stöd vid anpassning av studier för dessa elever samt arbetar utifrån och följer upp åtgärdsprogram. Du är också stöd till rektor i skolutvecklingsarbetet med pedagogiska analyser. Vi arbetar utifrån förvaltningens kvalitetsarbete med att utveckla metoder för lärande bedömning.
Vi söker en speciallärare som skall ge klassrumsnära stöttning men även kunna handleda och ge strukturstöd i diverse ämnen samt leda individ eller grupp som är i behov av extra träning. Vi förutsätter att du har en god förtrogenhet med kompensatoriska hjälpmedel och god kompetens vad gäller digitala lärverktyg. I tjänsten kan även handledning av lärare och annan personal ingå.
Du stödjer, motiverar och stimulerar eleverna för att de ska nå sina kunskapsmål utifrån sina individuella förutsättningar. Du arbetar tillsammans med lärarkollegor i både arbetslag och ämnesgrupper, och tillsammans med övrig personal för att våra elever och personal ska ha ett gott klimat för lärande och samarbete. Då denna skolenhet är ny kommer det innebära en spännande möjlighet för dig att aktivt bidra till skolans förändring och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet att undervisa på gymnasiet på i ett flertal ämnen. Du är även utbildad speciallärare.
För att lyckas i rollen som speciallärare har du flerårig erfarenhet av liknande arbete och du känner dig trygg i din yrkesutövning. Självklart har du tålamod och förståelse för alla individers olika förutsättningar. Du är duktig på att hitta individanpassade lösningar för att eleven ska nå sina mål. Som medarbetare är du flexibel och självgående, men trivs också med att jobba i team med övriga kollegor. Du brinner för att hjälpa elever att strukturera sitt arbete och utveckla sin potential.
Förutom god vana av sedvanliga digitala system ser vi också gärna att du är kreativ i att utnyttja digitala hjälpmedel som en naturlig del av undervisningen.Övrig information
Urval och intervjuer kan ske löpande, vänta inte med att söka. Varmt välkommen med din ansökan!
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
