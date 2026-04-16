Speciallärare till Hanahöj och Hångers skolor
2026-04-16
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Publiceringsdatum2026-04-16
Vill du göra skillnad för elever som behöver extra stöd i sin skolgång?
Nu söker vi en engagerad och kunnig speciallärare till vårt spec-team på Hanahöj och Hånger skolor - varmt välkommen med din ansökan!
Hanahöjskolan är en F-6 skola med ca 170 elever som ligger i Forsheda ca. 1,5 mil väster om Värnamo.
Hånger skola är en mindre skola med ca 60 elever som ligger ca 1,5 mil söder om VärnamoDina arbetsuppgifter
Du blir en del av vårt spec-team, där även specialpedagog samt special- och sva-lärare ingår. Tillsammans med klasslärare, elever och vårdnadshavare skapar ni goda förutsättningar för lärande genom stödinsatser, anpassningar och goda relationer. I rollen ingår undervisning och stöd till elever i årskurserna F-3 och även 4-6, med särskilt fokus på tidig läs- och skrivutveckling samt viss matematik. Du arbetar med individanpassade insatser både i klassrum och i mindre grupper, och bidrar till utvecklingen av skolans tillgängliga lärmiljöer för F-3 och 4-6. Arbetsuppgifterna omfattar även dokumentation i Prorenata, arbete med screeningar och åtgärdsprogram, samt viss handledning av kollegor och arbetslag. Du samarbetar nära med elevhälsoteamet (EHT). Tjänsten är initialt placerad på Hanahöjskolan, men arbetsuppgifter på Hånger skola ingår på sikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare i svenska, gärna med inriktning mot språk- och läsutveckling, och har lärarlegitimation för grundskolan. Du har erfarenhet av specialundervisning och god digital kompetens. Kunskap om dyslexi och NPF är meriterande. Som person är du självständig, nyfiken och relationsskapande, samtidigt som du är strukturerad och trygg i att skapa tydliga ramar för elevernas lärande. Du vill bidra till en stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas, och du har lätt för att samarbeta med kollegor för elevernas bästa.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cvAnställningsvillkor
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
331 31 FORSHEDA/HÅNGER Arbetsplats
Hanahöj och Hånger skola Kontakt
Sveriges Lärare varnamo@sverigeslarare.se Jobbnummer
9857908