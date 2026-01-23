Speciallärare till Frölundaskolan anpassad grundskola
Vi söker nu en speciallärare för undervisning i både ämnen och ämnesområden till Frölundaskolan anpassad grundskola.
Frölundaskolan är en grundskola från förskoleklass till och med årskurs nio och anpassad grundskola från årskurs ett till och med årskurs nio. På Frölundaskolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sin förmåga och vi lägger stor vikt vid undervisning av hög kvalitet och byggandet av tillitsfulla relationer.
Vår anpassade grundskola är organiserad i ett arbetslag med sex klasser och ett fritidshem. Vi söker dig som är en erfaren lärare och som brinner för att utveckla den pedagogiska verksamheten med fokus på tillgänglighet och måluppfyllelse för alla elever.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och analyserar undervisning och anpassar utifrån varje elevs enskilda behov. Du är även mentor för en klass. I uppdraget ingår att arbetsleda arbetslagets elevassistenter och tillsammans med dina kollegor utformar du en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Arbetet innebär samarbete med övriga lärare, elevhälsan, skolledning, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka verksamheten på vår skola.Kvalifikationer
Vi söker nu en legitimerad speciallärare behörig att för undervisning i både ämnesområden och ämnen. Vi vill att du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument. Det är meriterande om du har specialisering intellektuell funktionsnedsättning.
I arbetet krävs god samarbetsförmåga, intresse för skolutveckling och förmåga att skapa goda relationer med eleverna, deras vårdnadshavare samt kollegor. Vi efterfrågar en trygg medarbetare med ett ledarskap i klassrummet. I ditt ledarskap har du förmåga att skapa motivation, delaktighet och engagemang för eleverna i deras lärande. Du tar egna initiativ och når goda resultat.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola och vi ser gärna att du har kompetens inom TAKK och/eller AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), samt att du har erfarenhet av lågaffektivt förhållningssätt.
Som person är du också strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
