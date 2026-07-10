Speciallärare till Fribergaskolan åk 7-9, Danderyds kommun
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2026-07-10
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Är du en speciallärare med en vilja att göra skillnad? Från höstterminen söker vi dig som vill stötta elever både enskilt, i grupp och i klassrummet. Tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas. Välkommen till vår gemenskap!
Fribergaskolan är en 7–9 skola med ca 500 elever och 65 personal, som ligger centralt i Danderyd nära Mörby Centrum. Verksamheten är väl fungerande med mycket goda resultat och många fina traditioner. Skolan är mycket populär och har ambitiösa trevliga elever med engagerade föräldrar som ger oss ett gott stöd i vårt arbete. Vi har en mycket kompetent och engagerad personal, samt goda stödresurser i form av väl utbyggd elevhälsa och fast vikarie.
Vi erbjuder en fin arbetsmiljö i våra lokaler där vi satsat mycket på en ljus och öppen lärandemiljö med fräscha möbler och de tekniska hjälpmedel som gör en kreativ undervisning möjlig.
Vi är organiserade i arbetslag, men sitter i ämnesvisa arbetsrum där det råder ett öppet och samarbetsvänligt klimat.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som speciallärare blir du en del av ett väl fungerande elevhälsoteam och arbetar nära elever, våra två andra speciallärare, lärare, socialpedagog och vårdnadshavare.
Tillsammans med övriga speciallärare och socialpedagog bemannar du skolans studio, där elever i behov av pedagogiskt och socialt stöd får extra stöd i sitt lärande och sin utveckling. Du planerar, genomför och följer upp undervisning individuellt och i mindre grupper samt utformar extra anpassningar och särskilt stöd utifrån elevernas behov.
I uppdraget ingår att genomföra kartläggningar, utredningar av särskilt stöd, åtgärdsprogram, frånvaroutredningar och ansökningar om verksamhetsstöd. Du stöttar lärare och arbetslag med undervisningsstrategier, didaktiska val och bidrar till att skapa tillgängliga, strukturerade och förutsägbara lärmiljöer.
Tillsammans med övriga speciallärare ansvarar du även för överlämningar från årskurs 6, klassindelning inför årskurs 7 och bilagor till gymnasieansökningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad speciallärare.
• Har erfarenhet att arbeta som speciallärare på högstadiet.
• Är väl förtrogen skolans uppdrag och de aktuella styrdokumenten.
• Har kunskap om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer.
• Har god vana av att använda digitala verktyg.
• Har mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
För att trivas hos oss har du ett strukturerat, metodföljsamt och förutsägbart arbetssätt. Du följer gemensamma rutiner, bidrar till stabilitet och kan samtidigt vara flexibel när situationen kräver det. Du har god analysförmåga, är emotionellt uthållig och hanterar stress och utmanande situationer på ett professionellt och lågaffektivt sätt. Med ett lyhört och hänsynsfullt bemötande skapar du en trygg, tydlig och tillgänglig lärmiljö utifrån varje elevs behov.
Du är engagerad i ditt uppdrag och samarbetsvillig i arbetet med kollegor och elevhälsa. Du bidrar till samsyn, tar ansvar för gemensamma beslut och ser värdet av kollegialt lärande, gemensamma strukturer och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Välkommen med din ansökan senast den 31 juli. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Mörbyhöjden 24 (visa karta
)
182 32 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Fribergaskolan Kontakt
Rektor
Jenny Holmberg jenny.holmberg@danderyd.se +46856891565 Jobbnummer
9999993