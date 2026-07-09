Speciallärare till F-3 på Skönadalsskolan i Kävlinge kommun
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2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi satsar på specialpedagogik på Skönadalsskolan! Vi söker nu en kollega till vårt specialpedagogiska team, där du blir en av våra fyra speciallärare/specialpedagoger som vill jobba ihop med oss för att ge våra elever de bästa förutsättningar för att lyckas. Som speciallärare hos oss arbetar du nära lärare och elever. Du ska vara intresserad av att både kunna undervisa enskilt och i mindre grupp, men också arbeta mer strategiskt och handledande mot lärare, resurser, EHT och skolledning. Du är, tillsammans med de andra i ditt team, ansvarig för särskilt stöd på skolan. I din roll förväntas du bidra till skolans långsiktiga utveckling genom ett förebyggande och systematiskt arbete på organisationsnivå samtidigt som du har "ditt eget" som du ansvarar för. Detta gör att du bygger relationer och har goda möjligheter att påverka arbetssätt bland de du jobbar närmast samtidigt som du alltid har ditt specialpedagogiska team nära för stöd och samarbete. Tjänsten är riktad mot årskurs F-3. Beroende på din kompetens kommer du komplettera det övriga teamet på olika sätt och ditt uppdrag kommer skrivas fram i dialog med dig utifrån din kompetens och skolans behov.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad lärare, gärna med en speciallärarexamen och tidigare erfarenhet av arbete i årskurs F–3. Du har valt att vidareutbildat dig för att du vill jobba kompensatoriskt, med hjärtat på rätta stället, för att ge stöd eller hjälpa andra att ge stöd och för att du tycker om att bygga upp ett arbetssätt som ger varje elev förutsättningar att lära. Vi söker dig som tar ett helhetsperspektiv och är utvecklingsbenägen. Du är en nyckelperson på skolan! Vi vill att du är skicklig på analys och kan prioritera bland arbetsuppgifter. Du är ansvarsfull och kommunikativ, en god kollega som gärna samarbetar med andra. Samtidigt ska du kunna ta ett ledarskap vid behov och kunna handleda kollegor. Till ditt stöd har du ett mycket kompetent och engagerat kollegium där samarbete och elevfokus är en självklarhet.
Om anställningen
Tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Din tjänst är satt till 100%.
I denna rekrytering kommer vi arbeta med ett löpande urval, varmt välkommen att söka redan idag!
Innan anställning hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Du behöver även visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Skönadalsskolan är en välfungerande F-6-skola belägen i ett naturskönt område med närhet till skog och hav i Hofterup. Hos oss följer kvalitetsarbetet en röd tråd och bidrar till en samsyn kring eleverna och skolans värdegrund.
Vi har ett tydligt elevperspektiv och värdesätter en hög delaktighet i skolans planeringsprocesser.
Vår personalomsättning är låg och medarbetarenkäter visar på en hög trivsel och nöjdhet med skolans organisatoriska ledarskap.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Skönadalsskolan Kontakt
Camilla Boman camilla.boman@kavlinge.se 0709-739053 Jobbnummer
9998069