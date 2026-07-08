Speciallärare till Danderyds anpassade gymnasium, Danderyds kommun
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2026-07-08
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Danderyds gymnasium är en av Stockholms största gymnasieskolor med ca 1400 elever. Skolan består av fyra högskoleförberedande program (EK, NA, SA, TE) samt en liten anpassad gymnasieskola. Skolan har även en framgångsrik NIU-verksamhet, en riksrekryterande mattespetsutbildning samt en AST-verksamhet inom SA. Verksamheten är väl fungerande med olika inriktningar och många fina traditioner. Danderyds gymnasium (Dagy) har höga målsättningar och de allra flesta eleverna går vidare till högre studier.
Skolans målsättning
Vårt mål är att vara länets bästa gymnasieskola. Detta innebär att våra:
• Elever lär sig mest av alla
• Elever mår bra, trivs på skolan och har valt att gå hos oss
• Medarbetare mår bra
Vi tar dessa mål på allvar och undersöker regelbundet detta. Bland annat analyserar vi medarbetarenkäter och andel förstahandssökande. Vad gäller att våra elever lär sig mest av alla är vi noggranna med att detta inte enbart mäts på betyg utan också inkluderar mått på betygsinflation och socioekonomiska analyser.
För att uppnå denna målsättning fokuserar vi framför allt på att utveckla undervisningen i en evidensinformerad riktning och med ett kognitionsvetenskapligt fokus. Vi erbjuder våra lärare djuplodande kompetensutveckling inom det kognitionsvetenskapliga fältet likväl som tillfällen att öva på hantverket att undervisa.
Danderyds anpassade gymnasium är en del av Danderyds gymnasium, men har egna lokaler anpassade efter sin egen verksamhet i en egen del av skolan. Lektionerna genomförs i egna lokaler, men eleverna rör sig fritt i skolan för att gå till matsal, bibliotek och idrottshall. Det innebär att man som elev kan vara en del av en stor skola men på sina egna villkor. Vi har plats för 16 elever uppdelade i två grupper.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu en speciallärare med behörighet att undervisa i teoretiska ämnen på vårt anpassade gymnasium.
Undervisningen omfattar följande ämnen:
• Engelska
• Historia
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska
I tjänsten ingår även mentorskap samt löpande kontakt och samverkan med vårdnadshavare. Som speciallärare på vårt anpassade gymnasium blir du en del av ett team bestående av två yrkeslärare och en speciallärare. Du samarbetar nära de två övriga lärarna i arbetslaget för att skapa en trygg, utvecklande och tillgänglig lärmiljö för eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Behörighet att undervisa elever inom anpassad gymnasieskola.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• God kunskap om den anpassade gymnasieskolans uppdrag och styrdokument.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra särskilda behov.
Vi söker dig som är kreativ, samarbetsorienterad och som ser styrkan i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Du är en trygg och tydlig vuxen i klassrummet med förmåga att skapa en varierad undervisning utifrån elevernas individuella förutsättningar. Du kan möta gruppens behov samtidigt som du ser och stöttar varje enskild elev.
Du har ett inkluderande förhållningssätt, skapar goda relationer och bidrar till ett positivt samarbetsklimat med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-07 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. .
Arbetstid: Dagtid.
Vill du vara med och göra Sveriges bästa kommun ännu bättre? Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Besök gärna https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
för att ta del av mer information om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Där hittar du också information om bland annat våra förmåner och vår rekryteringsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Utbildningsbevis/intyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Box 66 (visa karta
)
182 05 DJURSHOLM Arbetsplats
Danderyds kommun Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens kontaktcenter +46856891000 Jobbnummer
9997009