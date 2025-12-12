Speciallärare till Dammfriskolans anpassade grundskola
2025-12-12
Ref: 20252886 Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Dammfriskolan! Dammfriskolan söker en speciallärare till vår anpassade grundskola.
Du blir klasslärare för en klass i årskurs 6-7 inom ämnesområden och undervisar även i två klasser i årskurs 7-9 inom ämnesinriktning. Eleverna har intellektuell funktionsnedsättning och följer läroplanen för anpassad grundskola. I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokument och elevernas behov, i nära samarbete med arbetslaget. Arbetet präglas av tydliggörande pedagogik, differentierad undervisning och användning av visuellt stöd och AKK. Som samordnande speciallärare i skolans särskilda undervisningsgrupp ansvarar du också för planering och organisering av gruppens arbete samt samarbete med elevhälsa, skolledning och vårdnadshavare. Du genomför pedagogiska kartläggningar, arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd samt dokumenterar enligt gällande riktlinjer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen, gärna med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Du har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola och av undervisning inom både ämnen och ämnesområden. Det är meriterande om du har arbetat som speciallärare tidigare. Du har goda kunskaper om elevers olika behov och hur man skapar tillgängliga lärmiljöer, inklusive erfarenhet av NPF, lågaffektivt bemötande och stöd i kommunikation. Du är van att arbeta med bildstöd, visuella strategier och alternativa lärverktyg, liksom TAKK samt digitala verktyg som Widget Go och Inprint. Erfarenhet av att möta elever med epilepsi är önskvärt. Du har god kännedom om skolans styrdokument och använder dem aktivt i ditt arbete.
Vi söker en person med god didaktisk förmåga, god digital kompetens och förmåga att anpassa undervisningen kreativt utifrån elevernas behov. Du bygger goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor, är lugn, lyhörd och strukturerad, och kan både arbeta självständigt och samarbeta i team. Flexibilitet och anpassningsförmåga är viktigt då elevernas behov kan variera. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift och har en positiv elevsyn som genomsyrar ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Dammfriskolan är skolan med hela Malmö i samma klassrum. Skolan ligger med närhet till både staden, Pildammsparken och havet. På Dammfriskolan finns engagerade och kunniga kollegor som tycker det är roligt att utvecklas och arbeta tillsammans. Kollegorna är hjälpsamma och stöttar varandra i sitt arbete. Vi tycker att vårt arbete är stimulerande och omväxlande. Dammfriskolan har spetsutbildning i matematik. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling där vi använder varandras eller andras kompetenser. Det här läsåret arbetar vi framförallt med att vidareutveckla språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Skolans ledning vill att all personal och alla elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget. Vill du tillhöra ett starkt gäng och ha roligt på jobbet, där utveckling är en av hörnstenarna, är Dammfriskolan arbetsplatsen för dig.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2026-06-15
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-12Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Malmö stad Kontakt
Helena Quarfood helena.quarfood@malmo.se 070-851 83 70 Jobbnummer
9641601