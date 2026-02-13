Speciallärare till Brickebackens anpassade grundskola
Vill du bli en del av en verksamhet som sätter i elevens utveckling i fokus och din pedagogiska uppfinningsrikedom på prov? Välkommen att söka tjänsten som speciallärare i anpassad grundskola hos oss!Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
I tjänsten som speciallärare undervisar du elever med behov av särskilt stöd. Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande, och du kan identifiera individens behov på organisations-, grupp- och individnivå. I tjänsten genomför du pedagogiska utredningar, utformar åtgärdsprogram, följer upp och utvärderar insatta åtgärder. Du arbetar tillsammans med en grupp elevassistenter och en elevgrupp som läser ämnen eller ämnesområden inom ramen för anpassad grundskola.
Exempel på arbetsuppgifter:
• leda och samordna elevassistenter i det dagliga arbetet
• arbeta främjande och förebyggande samt stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
• följa upp och utvärdera insatta åtgärder samt följa tillsammans med berörda, upp insatser på organisation-, grupp- och individnivå
• visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd samt visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling
• vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare utifrån specialisering
• genomföra pedagogiska utredningar i samarbete med elevhälsoteamet om behov av särskilt stöd gällande språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling för elever
• känna till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Brickebackens anpassade grundskola har i dagsläget ca 60 elever samt lika mycket personal i olika professioner. Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling som en god grund för ett meningsfullt vuxenliv. Vi har elever som läser ämnen och ämnesområden från årskurs 1-9.
Du kan läsa mer om Brickebackens skola här!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som speciallärare hos oss är du en trygg, stabil och lyhörd person som kommunicerar tydligt och skapar en lugn och trygg lärmiljö. Du samarbetar väl med kollegor i olika professioner och kan samtidigt arbeta självständigt och strukturera dina arbetsuppgifter. Du har god förståelse för barns utveckling och lärande och kan anpassa undervisningen efter både gruppens och individens behov. Du är engagerad, positiv och bidrar till en stimulerande lärmiljö där idéer tas tillvara. Vidare har du god digital kompetens för att kunna dokumentera i våra verksamhetssystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
• speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning (IF)
Om du ej redan har en speciallärarutbildning med inriktning IF kommer du på sikt att behöva läsa in den kompetensen i kombination med arbetet.
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i anpassad grundskola
• erfarenhet av Vägledande Samspel (ICDP) och lågaffektivt bemötande
• kunskaper i teckenspråk och bildstödTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 mars. Urval och interjuver kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
